Bayern - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Bayern - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Im ersten Durchgang gibt es schon mehr als ein Bayern-Tor.

Die Bayern scheinen wieder in der Spur zu sein. Nach dem mäßigen Auftakt ins neue Jahr mit drei 1:1-Unentschieden in Serie, trumpften die Münchner in ihren letzten beiden Pflichtspielen wieder ordentlich auf. Am Samstag kommt der VfL Bochum in die Allianz Arena, der aus den letzten fünf Bundesligaspielen zwar genauso viele Punkte holte wie der FCB, doch auswärts in dieser Saison ein sehr gern gesehener Gast ist. Wir entscheiden uns für die Wette „Bayern über 1,5 Tore in 1. HZ“ mit einer Quote von 2,15 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Bayern vs Bochum auf „Bayern über 1,5 Tore in 1. HZ“

Die Bayern erzielten schon 37 Tore in der ersten Hälfte

Bochum ist mit drei Punkten aus zehn Spielen das schlechteste Auswärtsteam

Im Hinspiel führten die Münchner zur Halbzeit mit 4:0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Bochum Quoten Analyse:

Es dürfte keiner sonderlich überrascht sein, wenn er die Quotenverteilung der besten Online-Buchmacher für dieses Duell in Augenschein nimmt. Nur vereinzelte Bookies gewähren für einen Tipp auf einen Heimsieg noch Quoten über 1,10. Mit Wetten auf den Auswärtsdreier kann man dagegen im Erfolgsfall fast das 20-fache seines Einsatzes erhalten.

Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Wettanbieter den Gästen zu, was Quoten von teils über 2,00 für die Wettoption „Beide treffen“ untermauern. Auf der anderen Seite erhält man für einen Tipp auf mindestens vier Tore im Spiel Werte bis höchstens 1,70.

Bayern vs Bochum Prognose: FCB schon in Durchgang eins furios

Wenn es drauf ankommt, sind die Bayern da - das behaupten jedenfalls viele und oftmals stimmt es auch. Nach drei mageren 1:1 in Folge und dem zwischenzeitlichen Verlust der Tabellenführung an Union Berlin gewannen die Münchner bei Lieblingsgegner Wolfsburg, der zuvor 13 Punkte aus den letzten fünf Heimspielen geholt hatte, souverän mit 4:2.

Vier Tage nach dem klaren 4:0-Erfolg im DFB-Pokal in Mainz gab es also wieder vier eigene Treffer. Sowohl beim FSV als auch bei den Wölfen erzielte der FCB drei seiner vier Tore in Durchgang eins. Allein in der Bundesliga schossen die Münchner bereits 37 Tore in den ersten 45 Minuten. Damit haben sie allein 13 mehr als der VfL Bochum überhaupt.

Bei insgesamt 56 eigenen Treffern erzielten die Bayern 66 Prozent ihrer Tore vor der Pause. In elf seiner letzten zwölf Pflichtspiele führte der deutsche Rekordmeister bereits zur Hälfte. Auch am Samstag werden die Nagelsmann-Schützlinge wohl darauf aus sein, die Partie schon vor dem Pausentee in ihre Bahnen zu lenken.

Denn nur drei Tage nach Bochum gastiert man im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei PSG. Da wäre eine frühe und sichere Führung sicherlich nicht verkehrt, um im zweiten Durchgang ein paar Kräfte zu schonen. Das Hinspiel war jedenfalls eine klare Sache: Mit 7:0 setzten sich die Bayern im August letzten Jahres auswärts durch.

Bayern - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:2 Wolfsburg (BL, A), 4:0 Mainz (Pokal, A), 1:1 Frankfurt (BL, H), 1:1 Köln (BL, H), 1:1 RB Leipzig (BL, A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:2 Dortmund (Pokal, H), 5:2 Hoffenheim (BL, H), 2:5 Mainz (BL, A), 0:2 Leverkusen (BL, A), 3:1 Hertha (BL, H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Bochum: 7:0 (BL, A), 2:4 (BL, A), 7:0 (BL, H), 2:1 (Pokal, A), 3:0 (Pokal, A)

Das Rückspiel in der Allianz Arena sollte eine ähnlich klare Angelegenheit werden, auch wenn man sieben Tore der Bayern nicht erneut erwarten darf. Oder? Das letzte Heimspiel gegen die Bochumer gewann der FCB jedenfalls auch mit 7:0. Überhaupt liegt der letzte VfL-Sieg in München über 31 Jahre zurück.

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sich das am Samstag ändert. Denn von den zehn Auswärtspartien der laufenden Bundesliga-Saison haben die Ruhrkicker neun verloren. Einzig in Augsburg gab es einen Dreier. Mit drei Punkten und 7:29 Toren sind die Bochumer das schlechteste Auswärtsteam der Liga.

Aktuell kann der VfL nur zu Hause liefern. Die letzten fünf Heimspiele in der Bundesliga hat Bochum alle gewonnen. Das schaffte sonst niemand. Am letzten Wochenende schlug man zu Hause Hoffenheim mit 5:2. Die starke Heimserie riss dann aber im DFB-Pokal. Unter der Woche verlor man zu Hause gegen Dortmund mit 1:2.

Doch nun gilt die volle Konzentration wieder der Bundesliga und dem Kampf um den Klassenerhalt. Mit 19 Punkten steht der VfL gerade so über dem Strich. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Zähler. Dass man am Wochenende etwas für das eigene Punktekonto tut, scheint ausgeschlossen. Mit 46 Gegentreffern stellt Bochum die schwächste Abwehr.

Unser Bayern - Bochum Tipp: Bayern über 1,5 Tore in 1. HZ

In acht von zehn Auswärtsspielen in dieser Saison kassierten die Bochumer schon im ersten Durchgang ein Gegentor. In sechs von zehn Fällen war es sogar mehr als nur ein Gegentreffer. Und jetzt geht es als schlechtestes Auswärtsteam zu den Bayern, die allein in der ersten Halbzeit mehr Tore geschossen haben als 13 der übrigen 17 Teams insgesamt.