Beat the Champ - Mit Bwin Gewinnspiel Tickets zum EL-Finale sichern

Viele Buchmacher offerieren spannende Gratiswetten oder Quotenboosts. Das gilt auch für Bwin . Der offizielle Partner der Europa League hat mit seinem brandaktuellen Gewinnspiel aber zusätzlich eine interessante Aktion in petto.

Wettfans haben mit dem Bwin Gewinnspiel „Beat the Champ“ die Möglichkeit, Tickets zum Europa League Finale zu erhalten. Der renommierte Big Player ermöglicht Usern mit der Promotion eine Reise zum Endspiel in Budapest am 31. Mai 2023!