Belgien - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 27.11.2022

Schon vor der WM 2022 war klar, dass Belgien in der Abwehr mit Vertonghen, Alderweireld und Dendoncker die größte Schwachstelle hat. So ging Außenseiter Kanada mit viel Intensität, Tempo und Pressing in die Partie am Donnerstag gegen die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez. De Bruyne und Co., die ohne Lukaku auskommen mussten, konnten trotz ihrer hohen individuellen Klasse in der Offensive nicht zur Entfaltung kommen. Es fehlten die Ideen. Zudem wurden die Angriffe nicht zielstrebig ausgespielt.