Belgien WM Wetten: Achtelfinale oder Vorrundenaus?

Am 3. Spieltag der WM-Vorrunde steht Belgien mit dem Rücken zur Wand. Gegen Vizeweltmeister Kroatien muss ein Sieg her, um noch das Achtelfinale in Katar zu erreichen. Anhand der aktuellen WM Wetten analysieren wir die Chancen der Roten Teufel. Die Wettquoten zeigen, dass der Geheimfavorit auf den Titel ganz schnell in der Bedeutungslosigkeit versinken könnte.