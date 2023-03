Benfica Lissabon - Brügge Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2023

Unser Benfica Lissabon - Brügge Tipp zum Champions League Spiel am 07.03.2023 lautet: Die Hoffnungen auf ein Weiterkommen des belgischen Vertreters sind äußerst gering. Längst ist der fulminante Start in die Gruppenphase vergessen und eine Krise hat den Klub aus Brügge fest in der Hand. Im Estadio da Luz steht sogar die Frage im Raum, ob die Gäste den Platz ohne einen eigenen Treffer verlassen müssen.

Scott Parker übernahm zum Ende des vergangenen Jahres das Amt in Brügge. Eine große Wende blieb aus und Brügge steht vor dem Aus in der Königsklasse. Die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel liegt schwer in den Knochen, ebenso wie die 0:3-Pleite bei der Generalprobe. Wir setzen darauf, dass Benfica sich souverän und ohne Gegentreffer für das Viertelfinale qualifiziert. Bei ChillyBets könnt ihr diese Wette mit einer Quote von 2,28 spielen.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Brügge auf „Benfica gewinnt zu Null“:

International endete keine Partie der Belgier mit Treffern auf beiden Seiten.

Benfica hat wettbewerbsübergreifend erst zwei Niederlagen eingesteckt.

Die Adler kassierten noch keine Niederlage in der Königsklasse - Brügge blieb zuletzt vier CL-Spiele ohne Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Benfica Lissabon vs Brügge Quoten Analyse:

Benfica und Roger Schmidt - das könnte eine der Geschichten dieser Spielzeit werden. National liegen die Adler mit acht Punkten Vorsprung souverän an der Spitze und in der Königsklasse sind die Portugiesen weiterhin ungeschlagen. Erledigen sie im Estadio da Luz ihre Hausaufgaben und siegen gegen Brügge, könnt ihr auf Quoten bis zu 1,45 zählen.

Auf der Gegenseite sucht der amtierende belgische Meister vergeblich nach seiner Form. In der Liga beträgt der Rückstand auf die Spitze bereits 21 Punkte und die Hypothek der 0:2-Niederlage im Hinspiel ist groß. Derzeit ist die eigene Offensive nicht existent und ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Sollte dieser Coup tatsächlich gelingen, könnt ihr Wettquoten zwischen 6,75 und 7,50 abgreifen.

Benfica Lissabon vs Brügge Prognose: „Gegensätzliche Formkurven“

Benfica spielt eine beeindruckende Saison und marschierte ohne Niederlage ins Achtelfinale der Königsklasse. Eine bemerkenswerte Leistung, wenn wir bedenken, dass Juventus und PSG Teil ihrer Gruppe waren.

Zu Beginn dieser Spielzeit überraschte Brügge ebenfalls und startete mit drei Siegen in Folge in die Champions League. Ein Start, der mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Seitdem rutschen die Belgier immer tiefer in eine Krise und sind aktuell nur noch ein Schatten ihrer selbst.

In den vergangenen vier Begegnungen der Königsklasse mussten die Anhänger des Klubs ohne Tore ihrer Mannschaft auskommen. Auf höchstem europäischen Niveau mag das noch erklärbar sein, in der heimischen Liga nicht. Die Generalprobe gegen Abstiegskandidat KV Oostende verlor der FC Brügge mit 0:3 - ein Abbild der vergangenen Monate.

Überblicken wir die Teilnehmer der K.o.-Phase, finden wir mit Eintracht Frankfurt nur ein weiteres Team, das erst sieben Treffer auf dem Konto hat. Beide Teams laufen im Rückspiel einem 0:2-Rückstand hinterher. Anders sieht die Welt der Portugiesen aus, die mit 18 Toren einen der fünf besten Angriffe der Champions League bieten.

Benfica Lissabon - Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica: 2:0 Famalicao (H), 2:0 Vizela (A), 3:1 Boavista (H), 2:0 Brügge (A), 4:5 n.E. Braga(A).

Letzte 5 Spiele Brügge: 0:3 Oostende (A), 2:0 Gent (H), 2:2 Cercle Brügge (A), 0:2 Benfica (H); 1:1 Union Gilloise (H).

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon vs. Brügge: 2:0 (A)

Der Versuch, mit einem neuen Trainer die Wende einzuleiten, blieb ohne Wirkung. Scott Parker nahm in elf Begegnungen auf der Trainerbank Platz. Von dort aus sah er nur zwei Siege seiner Farben. Roger Schmidt ließ es zuletzt richtig krachen und feierte in der portugiesischen Liga sieben Siege in Serie - sechs davon zu Null!

Wettbewerbsübergreifend ist Benfica im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Der Klub aus Brügge tut sich besonders in seinen Auswärtsspielen schwer. Im Liga-Wettbewerb kassierten „De Boeren“ fünf ihrer sechs Niederlagen auf fremdem Geläuf.

Vor diesem Rückspiel ist bereits klar, dass Brügge das Spiel in die Hand nehmen muss. Das kommt den Gastgebern gelegen. Typisch für eine Mannschaft von Roger Schmidt, wissen sie, hohe Ballgewinne zu forcieren. Auf internationalem Parkett sammelten die Adler die meisten Tore nach einem hohen Ballgewinn (5). Wie genau das ablaufen kann, zeigte das Tor zum 2:0 im Hinspiel.

Gerade gegen eine verunsicherte Mannschaft könnte diese Stärke einen Mehrwert bieten. Die Gäste gewannen nur zwei ihrer vergangenen 13 Liga-Begegnungen und warten seit vier CL-Spielen auf einen Sieg. Zudem glänzt Benfica mit der besten Torchancen-Verwertung der Königsklasse (14 Prozent).

Unser Benfica Lissabon - Brügge Tipp: Benfica gewinnt ohne Gegentor

Offensiv sind die Adler mit mehreren individuellen Hochkarätern ausgestattet. Joao Mario spielt womöglich die Saison seines Lebens und sammelte in 37 Auftritten 29 Scorer-Punkte! Zusätzlich haben die Portugiesen in Goncalo Ramos einen heiß begehrten jungen Stürmer im Kader, der in nur 33 Pflichtspielen ebenfalls an 29 Toren direkt beteiligt war. Form, individuelle Qualität und Austragungsort sprechen allesamt für die Gastgeber.