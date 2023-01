Bengals - Ravens Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL-Wild-Card-Wette | Zieht Cincinnati in die Divisional Round ein?

Nach der Super-Bowl-Niederlage in der Vorsaison gegen die Rams starteten die Bengals nur schwer in die neue Saison. Doch nach und nach kamen QB Joe Burrow und seine Mannschaftskameraden immer besser in Form. Acht Siege in Folge sprechen hier eine deutliche Sprache. Inzwischen spielt Cincinnati sogar besser als im Vorjahr. Der große Vorteil: Die Offense findet immer einen Weg, um Punkte aufs Board zu bringen.