Berrettini - Sonego Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Berrettini - Sonego Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Vor wenigen Wochen trafen die beiden in Stuttgart aufeinander. Damals gewann Sonego ohne Satzverlust. Seither ist etwas Zeit vergangen und Berrettini hatte zusätzliche Möglichkeiten, seine Form zu finden.

Matteo Berrettini ist ein hervorragender Rasenspieler. Das zeigte er besonders im Jahr 2021, als er es bis ins Finale von Wimbledon schaffte. Diese Saison war von einer langen Verletzungspause gekennzeichnet, welche die Quoten für einen Sieg des 27-Jährigen in die Höhe schnellen lässt.

Sein Konkurrent Lorenzo Sonego gewann den letzten direkten Vergleich vor wenigen Wochen in Stuttgart. Dabei profitierte der Italiener noch vom Rost des Rückkehrers Berrettini. Wir gehen in diesem Spiel ein bewusstes Risiko ein und setzen auf einen „Sieg Berrettini“. Dafür schnappen wir uns bei Happybet eine Quote von 2,60.

Darum tippen wir bei Berrettini vs Sonego auf „Sieg Berrettini“:

Berrettini stand 2021 im Finale von Wimbledon und steht in diesem Grand Slam bei einer Bilanz von 10-3 Siegen.

Berrettini hat in seiner Karriere (auf Rasen) 90 Prozent seiner Service Games gewonnen - Sonego steht bei einer Quote von 85 Prozent.

Auf dem Rasen hat Berrettini eine Bilanz von 33-7, Sonego blickt auf 18-13 Siege.

Berrettini vs Sonego Quoten Analyse:

Die Bewertung dieser Paarung ist wirklich spannend. Berrettini hat große Qualitäten auf dem Rasen, sucht aber nach seiner Verletzung noch nach der nötigen Form. Im letzten Vergleich beim ATP 250 Turnier in Stuttgart (2023) nutzte Sonego das aus und gewann eindeutig (6:1; 6:2).

Für die Buchmacher ist klar, dass Sonego mit Quoten bis zu 1,53 die Favoritenrolle einnimmt. Ein Erfolg seines Landsmanns bringt euch Wettquoten von 2,55 bis 2,63. In diesem Match könnt ihr auch auf eine Freiwette zurückgreifen und damit etwas mehr Risiko eingehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Berrettini vs Sonego Prognose: Wohlfühlfaktor Wimbledon

Mittlerweile ist Matteo Berrettini auf Rang 38 der ATP-Weltrangliste angekommen. Diese Positionierung sollte jedoch nicht über seine Fähigkeiten hinwegtäuschen, denn im vergangenen Jahr lag der Italiener noch unter den sechs besten Spielern der Welt.

Eine Verletzung im April warf Berrettini zurück. Rechtzeitig zu Wimbledon meldete sich der 27-Jährige wieder fit. Die Erinnerungen an seinen letzten Auftritt sind besonders. 2021 pflügte Berrettini durch das Teilnehmerfeld und spielte sich bis ins Finale vor, wo er gegen Novak Djokovic unterlag. Insgesamt ist seine Wimbledon-Bilanz von 10-3 Siegen hervorragend.

Allgemein passt die derzeitige Nummer 38 der Welt mit ihren Stärken zum dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Auf den grünen Plätzen dieser Welt hat Berrettini eine fantastische Bilanz von 33-7 Siegen. Dabei hatte sein gigantischer Aufschlag einen großen Anteil an diesen Erfolgen. Auf die Rasen-Karriere betrachtet, gewann Berrettini 90 Prozent seiner Aufschlagspiele.

Darüber hinaus hat der Italiener bereits große Erfahrung in Best-of-5-Matches. Erfahrungen, die mit einer Bilanz von 43-17 Siegen in aller Regel von Erfolg gekrönt sind.

Berrettini - Sonego Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Berrettini: 0:2 L. Sonego, WO H. Rune, 2:1 F. Cerundolo, 2:0 M. Cressy, 0:2 M. McDonald..

Letzte 5 Spiele Sonego: 0:2 Z. Zhang, 1:2 J. Sinner, 2:1 A. Karatsev, 0:2 C. O‘Connell, 2:0 M. Berrettini.

Letzte 5 Spiele Berrettini vs. Sonego: 0:2, 2:1, 2:0, 2:0.

Sonego konnte zwar das letzte Aufeinandertreffen in Stuttgart für sich entscheiden, doch ansonsten verliefen seine Matches auf Rasen eher mäßig. Somit schied der Landsmann von Berrettini in Stuttgart sowie Halle jeweils in der zweiten Runde aus. Beim ATP 250 Turnier in Eastbourne war bereits in Runde 1 gegen Zhang Schluss.

Ebenso wie Berrettini (7-7) hat Sonego eine ausgeglichene Jahresbilanz (17-17). Im direkten Vergleich hat die Nummer 42 der ATP-Weltrangliste gegen den Wimbledon-Finalisten von 2021 jedoch das Nachsehen (1-3).

Natürlich ist der vergangene Vergleich aus Stuttgart noch äußerst präsent und ging mit 2:0 recht eindeutig für Sonego aus. Allerdings hatte Berrettini seitdem weitere Zeit, seine Form zu steigern. Darüber hinaus ist die Rasenbilanz von Sonego mit 18-13 Siegen deutlich schwächer als die von Berrettini (33-7).

Diese Angelegenheit könnte gut und gerne über die volle Distanz gehen. Nehmt ihr eine Wette auf „5 Sätze“ in die nähere Auswahl, bietet sich Happybet mit einer Quote von 3,60 als geeigneter Buchmacher an. Unseren Happybet Test findet ihr hier.

Unser Berrettini - Sonego Tipp: Sieg Berrettini

Sonego hat in seinen diesjährigen Matches auf Rasen nicht den Eindruck gemacht, als wäre er in der Form seines Lebens. In Zahlen gesprochen: Sonego startet mit einer 2-3 Bilanz auf Rasen in den dritten Grand Slam des Jahres. Für uns schreien die Quoten förmlich danach, ein Risiko einzugehen und auf die grundsätzlichen Qualitäten von Berrettini zu setzen.