Betis Sevilla - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2023

Unser Betis Sevilla - Barcelona Tipp zum LaLiga Spiel am 01.02.2023 lautet: Mit Lewy gibt es mehr als ein Barca-Tor.

Nach seiner Rotsperre greift Robert Lewandowski am Mittwoch wieder ins LaLiga-Geschehen ein. Für ihn und seine Blaugrana steht dann das Nachholspiel bei Betis Sevilla auf dem Programm.

Ohne den Polen war Barca zuletzt zwar auch siegreich, doch oft hieß es am Ende nur 1:0 für die Katalanen. Wir gehen davon aus, dass es mit Lewy wieder mehr Barca-Treffer zu bestaunen geben wird und entscheiden uns daher für die Wette „Barcelona über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1.70 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Barcelona auf „Barcelona über 1,5 Tore“

Betis Sevilla vs Barcelona Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter favorisieren in diesem Schlagabtausch den Spitzenreiter der Liga. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Quoten um 1,65.

Für eine Wette auf mindestens drei Tore im Spiel erhält man dagegen in der Spitze Werte von 1,76. Heißt: Die Buchmacher halten mindestens drei Treffer für etwas wahrscheinlicher, als dass beide Teams treffen.

Betis Sevilla vs Barcelona Prognose: Betis erweist sich als zäher Gegner

Die Mannschaft von Betis Sevilla steht in LaLiga aktuell auf Rang sechs, könnte aber mit einem Heimdreier an Punkten mit Atletico Madrid auf dem Champions-League-Platz vier gleichziehen. Ansporn genug sollte also vorhanden sein. Doch ausgerechnet zu Hause fielen die letzten Ergebnisse ziemlich ab.