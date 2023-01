Betis Sevilla - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 12.01.2023

Unter Coach Manuel Pellegrini hat sich Betis Sevilla zu einem Spitzenteam in Spanien entwickelt. In der Liga landeten die Beticos in den letzten beiden Spielzeiten auf den Plätzen sechs und fünf. Im Vorjahr zogen die Andalusier zudem in der Europa League ins Achtelfinale ein und gewannen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa del Rey. Auch in diesem Jahr läuft bei den „Verdiblancos“ wieder alles nach Plan. Nach aktuellem Stand wäre Real Betis sogar in der kommenden Saison für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert. Das Polster auf die Verfolger Atletico und Villarreal beträgt aber nur einen Zähler.