Betis Sevilla - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser Betis Sevilla - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 05.03.2023 lautet: Trotz zuletzt zwei sieglosen Pflichtspielen in Serie räumen wir den Gästen aus Madrid leichte Vorteile ein, orientieren uns aber nicht am Drei-Wege-Markt. Vielmehr ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

Nach zwei Niederlagen im Liga-Betrieb hat die Elf von Trainer Manuel Pellegrini jüngst wieder in die Spur gefunden und blickt in La Liga auf drei Erfolge in Serie.

Neben den knappen Triumphen gegen Almeria (3:2) und Valladolid stand zuletzt ein 3:2 beim Tabellenschlusslicht in Elche zu Buche. Dabei offenbarten die Gäste Moral und Kampfgeist. Ein 0:2-Rückstand konnte nämlich in einen Last-Minute-Erfolg umgemünzt werden.

Real erlitt unter der Woche im Halbfinale der Copa del Rey einen Dämpfer und unterlag Tabellenprimus Barcelona mit 0:1. Als Unglücksrabe galt Eder Militao, der das Duell mit seinem unglücklichen Eigentor entschied.

Gerade nach der Pleite gegen die Katalanen ist mit einer Reaktion der Blancos zu rechnen. Dennoch halten wir eine Siegwette für sehr gewagt und als zu niedrig bewertet. Unsere Auswahl fällt auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,76 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Real Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Real Betis traf in mehr als 90 Prozent seiner Liga-Heimspiele.

Die Königlichen konnten in 11 von 12 Auswärts-Spielen ein Tor verbuchen.

6 der vergangenen 7 Duelle im Estadio Benito Villamarín endeten zwischen beiden Konkurrenten mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher sehen die Gäste aus Madrid als Favoriten in diesem Duell und bewerten den Auswärtssieg mit einer recht niedrigen Quote in Höhe von durchschnittlich 1,72.

Absolut nachvollziehbar, da Real fünf der vergangenen sechs Partien bei den Verdiblancos siegreich bestritt.

Dennoch könnte vor allem der Clásico vom vergangenen Donnerstag dem einen oder anderen Leistungsträger in den Knochen stecken. Eine Wette auf Heimsieg bringt zum Teil mehr als den 4,5-fachen Wetteinsatz mit sich.

Obwohl die Bookies mit keinem Schützenfest rechnen, zeichnet sich eine Tendenz zu Toren auf beiden Seiten ab. Ein Spielausgang, der mit einer Betis Sevilla Real Madrid Wettquote von ca. 1,76 bewertet wird.

Betis Sevilla vs Real Madrid Prognose: „Sorgt Betis gegen den Favoriten für eine Überraschung?“

Bei den Mannen von Trainer Pellegrini zeichnet sich ein Aufwärtstrend ab. Neun Punkte aus den letzten drei La-Liga-Ansetzungen attestieren eine sehr gute Form. Wenngleich erwähnt werden muss, dass die bezwungene Konkurrenz mit Almeria, Valladolid und Elche nicht auf überragendem Niveau agiert.

Momentan belegt Real Betis den fünften Tabellenplatz und schnuppert mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 4 gar an der Königsklasse. Der Vorsprung auf den Tabellensechsten Rayo Vallecano bemisst sechs Zähler.

Zuhause konnte Betis zuletzt nicht überzeugen und blickt lediglich auf einen Sieg in sechs Liga-Heimspielen (1S, 2U, 3N). Auffällig ist jedoch, dass die Offensive in zehn der elf Begegnungen im Estadio Benito Villamarín für einen Treffer sorgte. Der Angriff ist keineswegs zu unterschätzen. Defensiv brachten die vergangenen acht Paarungen in der Fremde nur einen „Clean Sheet“ zum Vorschein.

Der amtierende spanische Meister tut sich in dieser Saison schwer, mit Spitzenreiter Barcelona Schritt zu halten. Mittlerweile ist der Rückstand auf sieben Punkte angewachsen. Um die Meisterschaft nicht endgültig zu verspielen, gilt es in Sevilla zu punkten.

Neun der bisherigen zwölf Auswärts-Ansetzungen wurden siegreich absolviert. Nur Barcelona spielte in der Ferne erfolgreicher. Mit 24 erzielten Toren in den Stadien der Konkurrenz stellt der Tabellenzweite auswärts den besten Angriff und traf in mehr als 90 Prozent der Fernduelle.

Betis Sevilla - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 3:2 Elche (PD, A), 2:1 Valladolid (PD, H), 3:2 Almeria (PD, A), 3:4 Celta Vigo (PD, H), 1:2 Barcelona (PD, H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:1 Barcelona (Copa, H), 1:1 Atletico Madrid (PD, H), 5:2 Liverpool (UCL, A), 2:0 Osasuna (PD, A), 4:0 Elche (PD, H).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla vs. Real Madrid: 1:2 (PD, A), 0:0 (PD, A), 0:1 (PD, H), 0:0 (PD, A), 2:3 (PD, H).

Die vergangenen fünf Begegnungen lassen nur wenig Mut bei den Hausherren aufkommen. Kein Spiel gegen Real Madrid konnte gewonnen werden (2U, 3N).

In der Hinrunde entwickelte sich zwischen beiden Mannschaften ein munterer Kick, der Chancen bzw. Tore auf beiden Seiten mit sich brachte.

Zudem verkörpert Real keinen gern gesehenen Gast im Estadio Benito Villamarín. Nur eines der letzten fünf Heimspiele gewannen die Verdiblancos (1S, 4N). Zumindest endeten sechs der vergangenen sieben Kräftemessen in Sevilla mit Toren auf beiden Seiten.

Unser Betis Sevilla - Real Madrid Tipp: „Beide Teams treffen“

Real Madrid strahlte in der gesamten Saison mit 137 Torschüssen die meiste Gefahr im gegnerischen Strafraum aus und besticht anhand des besten Angriffs (47 Tore) der Liga.

Wenngleich die Schützlinge von Pellegrini nur 99 Torschüsse auf die Waage bringen, wurde fast ein Drittel der Abschlüsse versenkt.

Beide Teams präsentierten sich bisweilen torgefährlich und werden auch im direkten Duell zu Torchancen gelangen. Obwohl wir mit keinem Schützenfest rechnen, gehen wir von Treffern auf beiden Seiten aus.