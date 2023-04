Betis Sevilla - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 25.04.2023

Unser Betis Sevilla - Real Sociedad Tipp zum La Liga Spiel am 25.04.2023 lautet: Real Betis träumt in dieser Saison von der Qualifikation für die Königsklasse. Dafür müsste man aber im Heimspiel am Dienstag gegen den Tabellenvierten San Sebastian punkten.

In La Liga sind Barca, Real Madrid und Atletico klar auf Champions-League-Kurs. Bei noch acht ausstehenden Partien kämpfen dahinter gleich vier Mannschaften um den vierten Platz. Dazu gehören auch Betis Sevilla und Real Sociedad. Beide Teams scheiterten im Achtelfinale der Europa League und können sich im Endspurt eigentlich auf den Ligabetrieb konzentrieren. Doch hier lassen sowohl die „Beticos“ als auch die „Txuri-Urdinak“ aktuell einige Punkte liegen. Im direkten Duell am Dienstag im Benito Villamarin sind die Andalusier trotz des Heimvorteils die leichten Außenseiter. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,57 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Real Sociedad auf „Doppelte Chance 1X“:

Sevilla sammelte in den jüngsten 5 Heimspielen 10 Punkte

San Sebastian holte aus den letzten 5 Gastspielen nur ein Remis

Betis ist seit 6 Duellen gegen Real Sociedad ohne Sieg

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Nach 30 Spieltagen der La-Liga-Saison 2022/23 steht San Sebastian mit 54 Punkten auf Rang 4. Das Polster auf Platz 5 und Real Betis beträgt sechs Zähler. Noch werden aber 24 Punkte vergeben.

Bei der Betis Sevilla vs Real Sociedad Prognose sind die Gäste aus Sicht der besten Buchmacher mit durchschnittlichen Quoten von 2,35 die leichten Favoriten. Sportwetten-Tipper bekommen für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 3,22.

Betis Sevilla vs Real Sociedad Prognose: Wer kehrt in die Erfolgsspur zurück?

Unter Coach Manuel Pellegrini zeigt die Tendenz bei Betis Sevilla steil nach oben. Nach einem 6. und einem 5. Platz am Saisonende unter dem Chilenen, mit denen der Verein jeweils in der Europa League mitspielen durfte, träumen die Andalusier in dieser Saison von einem weiteren Fortschritt. Seit 2005 durften die Verdiblancos nicht mehr in der Königsklasse mitspielen.

Dieser Traum gerät mit lediglich zwei Siegen, daheim gegen Mallorca und gegen Espanyol, aus den vergangenen neun Pflichtspielen allerdings etwas in Gefahr. An den vergangenen vier Liga-Spieltagen setzte es drei Pleiten. Besonders bitter waren das 0:2 daheim gegen Cadiz und das 2:3 am Samstag in Osasuna. In der Rückrunde reichen 17 Punkte aber immer noch für Platz 6. Im Europa-League-Achtelfinale waren die Beticos an Manchester United gescheitert.

In den vergangenen drei Spielzeiten hatte es Real Sociedad jeweils in die Europa League geschafft. Die Basken hoffen nun auf die dritte Teilnahme an der CL-Gruppenphase, der ersten seit der Saison 2013/14. Nach der Hinrunde belegte San Sebastian einen tollen dritten Platz hinter Barca und Real Madrid. In der Rückrunde läuft es bei den Männern von Coach Imanol Alguacil aber nicht mehr so rund.

Mit 15 Punkten aus elf Spielen stehen die „Txuri-Urdinak“ hier nur auf Rang 11. Daheim ist „La Real“ recht stark und musste in den vergangenen elf Heimspielen nur eine Niederlage hinnehmen. Dabei blieb die Mannschaft sechsmal ohne Gegentor. In der Fremde ist Real Sociedad hingegen seit fünf Spielen sieglos. Bei allen vier Niederlagen auf des Gegners Platz in diesem Zeitraum konnte San Sebastian keinen eigenen Treffer erzielen. In der Europa League schieden die Basken im Achtelfinale gegen die AS Roma aus.

Betis Sevilla - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 2:3 Osasuna (A), 3:1 Espanyol (H), 0:2 Cadiz (H), 0:1 Atletico (A), 1:0 Mallorca (H)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 2:1 Rayo Vallecano (H), 0:2 Athletic Bilbao (A), 2:0 Getafe (H), 0:2 Villarreal (A), 2:0 Elche (H)

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla vs Real Sociedad: 2:0 (A), 0:0 (A), 4:0 (A), 4:0 (H), 3:1 (H)

Nach 113 Duellen liegt San Sebastian gegen die „Verdiblancos“ mit 44 Siegen zu 40 Niederlagen knapp vorne. In 56 Gastspielen bei den Andalusiern ging „La Real“ nur in zwölf Fällen als Sieger vom Platz. Seit sechs Aufeinandertreffen wartet Real Sociedad auf einen Sieg gegen Betis.

In diesem Zeitraum holten die Basken lediglich zwei Remis. Der letzte Erfolg der „Txuri-Urdinak“ bei den Beticos war ein 3:0 in Sevilla am 6. Spieltag der Saison 2020/21. Das Hinspiel in dieser Saison ging am 12. Spieltag mit 2:0 im Anoeta Stadium an die Gäste. Bis zur 86. Minute stand es hier noch torlos 0:0.

Unser Betis Sevilla - Real Sociedad Tipp: Doppelte Chance 1X

Für die Buchmacher sind die Gäste die leichten Favoriten. Das hat in erster Linie mit der besseren Tabellenposition der Basken zu tun. Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein. Die Form der Rückrunde und der direkte Vergleich sprechen etwas mehr für die Andalusier. So trauen wir Real Sociedad nicht mehr als ein Unentschieden zu.