Betting: Aston Villa - Leeds Tipp, Prognose & Quoten | Premier League 13.01.2023

Der 20. Spieltag der Premier League wird am Freitag mit der Partie von Aston Villa gegen Leeds United eröffnet. Beide Klubs waren am vergangenen Wochenende im FA Cup unterwegs und blamierten sich teilweise bis auf die Knochen. Beide sind auf Wiedergutmachung aus und wir rechnen mit einem munteren Hin und Her, in dem es vor allem in der zweiten Halbzeit Tore zu sehen geben wird. Wir entscheiden uns für die Wette „Über 1,5 Tore in 2. HZ“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000.