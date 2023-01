Betting: Celta Vigo - Villarreal Tipp, Prognose & Quoten | La Liga 13.01.2023

Der Startschuss in den 17. Spieltag von La Liga fällt am Freitag im Estadio de Balaidos, wo das heimische Celta Vigo die Gäste von Villarreal empfängt. Beide konnten das erste Ligaspiel im neuen Jahr gewinnen und wollen nun an diesen Sieg anknüpfen. Die besseren Chancen rechnen wir den Gästen aus, denken aber nicht, dass sie hier zu Null spielen. Deswegen entscheiden wir uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“ mit einer Quote von 2,50 bei Bwin.