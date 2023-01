Betting: Neapel - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2023

In 17 Ligaspielen kassierte Juve nur sieben Gegentreffer. In 12 Partien spielte man zu Null. Eine bessere Bilanz konnte in der Serie A nur Cagliari in der Saison 1966/67 vorweisen. In der Offensive ist Federico Chiesa aktuell ein Lichtblick. Der Nationalspieler hatte nach einem Kreuzbandriss gut ein Jahr lang nicht mehr in der Startelf gestanden, findet nun aber immer mehr zu alter Stärke zurück. Coach Allegri gibt sich trotz der sensationellen Serie mit acht Siegen in Folge ohne Gegentor vor dem Spitzenspiel bescheiden. Das Ziel von Turin sei lediglich ein Platz in den Top 4. Napoli bleibe der haushohe Favorit auf den Scudetto. In Neapel müssen die Gäste auf Spieler wie Pogba, Bonucci, Cuadrado oder Vlahovic verzichten.