Betting: Nottingham - Leicester Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2023

Doch die WM-Pause hat dem LCFC nicht gut getan. In sechs Pflichtspielen seit der Unterbrechung reichte es nur für zwei Siege. Beide kamen gegen unterklassige Gegner in den Pokalwettbewerben zustande. In der Premier League setzte es mit den Heimpleiten gegen Newcastle und Fulham sowie dem 1:2 in Liverpool drei Niederlagen am Stück. Zudem schieden die Foxes am Dienstag mit dem 0:2 in Newcastle aus dem EFL-Cup aus. Elf Niederlagen aus 18 PL-Partien werden aktuell nur von Southampton (12) überboten. Zudem reichte es in neun Heimspielen nur für zwei Siege. Hier haben auch nur die „Saints“ in dieser Saison weniger Heimpunkte geholt. Die Verantwortlichen wollen den Kader nun dringend im aktuellen Transferfenster für den Klassenerhalt verstärken.