Betting: Wolverhampton - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2023

Am 1. Oktober 2022 war Wolverhampton unter Coach Bruno Lage zu Gast bei West Ham United. Die Wolves kassierten am Ende eine 0:2-Pleite, die zur Entlassung des Trainers führte. Am Samstag treffen beide Teams nun wieder im Molineux Stadium aufeinander. Die Hausherren werden inzwischen von einem anderen Coach betreut, konnten einen Abstiegsplatz bisher aber noch nicht verlassen. Doch auch der Ligaverbleib der Hammers ist in Gefahr. So ist die Partie am Samstagnachmittag ein echtes Krisenduell. Die Buchmacher können dabei keinen Favoriten ausmachen. Wir entscheiden uns zu einer Quote von 1,91 bei Buchmacher Bet365 für die Wette „Beide Teams treffen“.