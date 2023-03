Bielefeld - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Der DSC Arminia Bielefeld kommt einfach nicht in der Saison 2022/23 an. Mit der Ausnahme von fünf Spieltagen war der Absteiger in der Tabelle der 2. Bundesliga nie besser als auf Rang 16 platziert. Die Westfalen drohen in die 3. Liga durchgereicht zu werden. So haben die Verantwortlichen den Reset-Knopf gedrückt. Am Montag wurde Sport-Geschäftsführer Samir Arabi entlassen. Einen Tag später wurde auch Coach Daniel Scherning vor die Tür gesetzt. Wer beim Verein die Nachfolge übernimmt, ist noch unklar. Im ersten Spiel nach dem Neustart wartet am Samstag mit Tabellenführer Darmstadt auf jeden Fall eine schwere Aufgabe auf die Mannschaft. Wir spielen mit einer Quote von 2,24 bei NEObet die Wette „Sieg Darmstadt“.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Darmstadt auf „Sieg Darmstadt“:

Die 12 Heimpunkte von Bielefeld werden nur von 2 Teams unterboten

Keine Mannschaft der 2. Bundesliga hat auswärts mehr Punkte geholt als Darmstadt

Die Lilien haben seit April 2022 keine 2 Ligaspiele am Stück mehr verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Darmstadt Quoten Analyse:

Bielefeld steht vor dem 24. Spieltag auf dem Relegationsplatz 16. Das Tabellenende ist nur einen Zähler entfernt. Nur zwei Zweitliga-Teams haben weniger Heimpunkte geholt als die Arminia.

So sind die Hausherren beim Heimspiel gegen den Tabellenführer wenig überraschend mit Siegquoten im Schnitt von 3,13 Außenseiter. Ein Auswärtssieg wird hingegen mit durchschnittlichen Quoten von 2,22 belohnt.

Bielefeld vs Darmstadt Prognose: Was zeigen die Lilien für eine Reaktion?

Samir Arabi hatte seine Tätigkeit in Bielefeld 2011 angetreten. Der Ex-Profi führte den Verein 2015 in die 2. Liga und 2020 zurück in die Bundesliga. Nach dem Abstieg verließen aber zu viele Leistungsträger den Verein ablösefrei. Auf dem Transfermarkt hatten die Verantwortlichen kein glückliches Händchen mehr. Trainer Daniel Scherning kam erst Mitte August zu den Arminen.

In 18 Spielen unter seiner Regie glückte aber auch keine Trendwende. Die Bilanz stand bei sechs Siegen, zwei Remis und zehn Niederlagen. Besonders bitter war das Gastspiel am Sonntag in Braunschweig. Hier führte der DSC schon mit 3:0, konnte am Ende aber doch nur einen Punkt mitnehmen. Vorerst wird die Mannschaft von den Co-Trainern Sebastian Hille und Danilo de Souza betreut.

Am Samstagabend war es soweit: Mit dem 0:1 in Heidenheim kassierte Darmstadt die erste Niederlage seit dem 1. Spieltag. Erstmals seit dem Auftakt in die neue Saison blieben die Lilien auch ohne eigenen Treffer. Trotzdem bleiben die Hessen Tabellenführer in der 2. Bundesliga und haben auch weiterhin mit 18 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Das Polster auf Rang 3 ist aber auf drei Zähler zusammengeschmolzen.

Immerhin ist der Abstand auf den Tabellenvierten Paderborn mit zehn Punkten noch recht komfortabel. Coach Torsten Lieberknecht sprach davon, dass die Mannschaft viele falsche Entscheidungen getroffen und vor dem gegnerischen Strafraum oft zu kompliziert agiert habe. Es gelte nun eine gute Reaktion auf die Niederlage zu zeigen.

Bielefeld - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 3:3 Braunschweig (A), 0:1 Heidenheim (H), 1:2 HSV (A), 0:1 Rostock (H), 3:1 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:1 Heidenheim (A), 1:1 HSV (H), 1:0 Rostock (A), 2:1 Braunschweig (H), 2:4 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Darmstadt: 1:1 (A), 1:0 (H), 3:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A)

Beide Teams standen sich schon 23 Mal gegenüber. Bielefeld führt den direkten Vergleich mit elf Siegen zu sieben Niederlagen an. In Ostwestfalen konnten die Lilien nur in zwei von elf Gastspielen als Sieger vom Feld gehen. Aus den vergangenen sechs Spielen gegen die Hessen holte die Arminia 16 Punkte. Im Hinspiel stand der SVD kurz vor dem ersten Sieg gegen den DSC seit September 2017. Dann trafen die Gäste in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand. Der letzte Sieg von Darmstadt auf der Bielefelder Alm datiert aus dem Mai 2014.

Unser Bielefeld - Darmstadt Tipp: Sieg Darmstadt

In Braunschweig zeigte die defensiv ersatzgeschwächte Arminia mal wieder, wie groß die Verunsicherung in der Mannschaft aktuell ist. Wir können uns nicht vorstellen, dass die Interimstrainer daran wirklich etwas ändern können. Viel wahrscheinlicher ist stattdessen eine Reaktion der Lilien auf die zweite Saison-Pleite, auch wenn der direkte Vergleich natürlich den Hausherren Hoffnung macht.