Bielefeld - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Bielefeld - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.04.2023 lautet: Auf der Alm treffen am Sonntag zwei formstarke Teams aufeinander. Während wir dabei keinen klaren Favoriten ausmachen können, sind Tore auf beiden Seiten recht wahrscheinlich.

Der Trainerwechsel in Bielefeld hat sich bisher ausgezahlt. Aus den drei Spielen unter Uwe Koschinat holte die Arminia sieben Punkte. Zusammen mit dem 3:3 in Braunschweig ist der DSC nun seit vier Spielen ungeschlagen. Für eine Entwarnung ist es aber noch viel zu früh. Das Polster auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt nur drei Zähler. Am Sonntag im Heimspiel gegen Düsseldorf wollen sich die Ostwestfalen weiter von der Gefahrenzone absetzen. Die Buchmacher sehen aber die Gäste leicht vorne. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide Teams treffen“mit einer Quote von 1,60 bei Betano.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen“:

Das Torverhältnis der letzten 4 Spiele von Bielefeld lautet 11:8

Die Wette „BTS“ hätte in 5 der jüngsten 6 Gastspiele von Düsseldorf Erfolg gehabt

In 4 der letzten 5 Duelle zwischen DSC und F95 fielen auf beiden Seiten Tore

Bielefeld vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Düsseldorf steht nach 26 Spieltagen auf Rang 6 und hat sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz 3.

Da die Arminia immer noch in Abstiegsgefahr schwebt, sind die Hausherren aus Sicht der Bookies bei der Bielefeld vs Düsseldorf Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,01 die leichten Außenseiter. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 2,33.

Bielefeld vs Düsseldorf Prognose: Wer sammelt wichtige Punkte?

Immer wieder hat die Arminia in dieser Saison Führungen verspielt, so wie beim 2:2 gegen Nürnberg oder beim jüngsten 3:3 in Braunschweig. Am Sonntag in Kiel lagen die Bielefelder schon mit 2:0 und 3:1 vorne. Trotzdem hing die Führung am seidenen Faden. Bei den Störchen brachte der DSC dieses Mal den Sieg aber mit einem 3:2 ins Ziel. Für die Ostwestfalen war es am Ende der sechste Sieg am Stück gegen die KSV.

Die mutige, nahe zum gegnerischen Tor orientierte Spielweise von Coach Koschinat wurde belohnt. Der Trainer war mit dem Mix aus schnellen Angriffen und der Wucht auf dem Platz sehr zufrieden. So ist Bielefeld eine Mannschaft, die zwar immer noch im Abstiegskampf steckt, dafür aber viele Treffer erzielt. Elf Tore an den vergangenen vier Spieltagen sind der Bestwert in der 2. Bundesliga. 43 Gegentore in der kompletten Saison sind aber der viertschwächste Wert.

Die Fortuna wollte am Freitag im Heimspiel gegen den HSV mit einem Sieg den Anschluss an die Top 3 herstellen. Nach einem frühen Rückstand drehten die Düsseldorfer das Spiel noch in der ersten halben Stunde. Die Spieler von Daniel Thioune spielten eine starke Partie und hatten vor allem in Sachen Mentalität die Nase vorne. Die letzte Durchschlagskraft in der Offensive fehlte aber, am Ende stand es 2:2.

Damit hat F95 schon die ganze Saison große Probleme. Immer wieder zeigen die Fortunen gute Leistungen, können sich dafür aber zu selten belohnen. Spieler und Verantwortliche wollen den Kampf um die Top 3 aber noch nicht aufgeben. Der Blick auf die Tabelle mache allerdings derzeit keinen Sinn. Immerhin konnte Düsseldorf die Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage ausbauen.

Bielefeld - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 3:2 Kiel (A), 2:2 Nürnberg (H), 3:1 Darmstadt (H), 3:3 Braunschweig (A), 0:1 Heidenheim

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 HSV (H), 5:2 Rostock (A), 1:1 Heidenheim (H), 1:0 Regensburg (A), 3:1 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Düsseldorf: 1:4 (A), 2:4 (A), 0:2 (H), 1:3 (H), 2:1 (H)

Nach 46 Duellen hat Düsseldorf im direkten Vergleich mit der Arminia mit 20 Siegen zu 13 Niederlagen die Nase vorne. In Ostwestfalen gingen die Männer aus der Landeshauptstadt von NRW aber in 23 Versuchen nur fünfmal als Sieger vom Feld. Die letzten vier Vergleiche gingen alle an die Fortuna. Bielefeld konnte nur eines der jüngsten neun Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Alle drei Siege in der 2. Bundesliga gegen F95 feierte der DSC auf der heimischen Alm.

Unser Bielefeld - Düsseldorf Tipp: Beide Teams treffen

Bei Bielefeld zeigt die Formkurve unter dem neuen Coach steil bergauf. Doch auch die Fortuna gehört an den letzten fünf Spieltagen zu den formstärksten Teams. Die Tabelle und der direkte Vergleich sprechen etwas mehr für die Gäste. Am Ende erscheint uns ein Ergebnistipp aber zu riskant. Dafür dürften wie in den letzten Aufeinandertreffen wieder beide Teams ins Schwarze treffen.