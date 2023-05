Bielefeld - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2023

Unser Bielefeld - Fürth Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.05.2023 lautet: Zwei Bundesliga-Absteiger duellieren sich auf der Alm. Der Gastgeber muss eine Liga tiefer erneut um den Klassenerhalt bangen. Tore sind in diesem Spiel nur eine Frage der Zeit.

Bielefeld ist im Abstiegskampf auf einen Sieg in der SchücoArena angewiesen. Trainer Uwe Koschinat sorgt sich um die Stabilität seiner Hintermannschaft, die bereits 54 Gegentreffer schlucken musste (17.). Zumindest sind die Kleeblätter auswärts nur ein Schatten ihrer selbst - in der Ferne kassierten die Gäste 28 Gegentore (16.). Wir erwarten ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und setzen bei Happybet auf Über 2,5 Tore. Der Buchmacher bietet dafür eine Quote von 1,75 an.