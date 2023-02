Bielefeld - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Bielefeld - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.02.2023 lautet: Heidenheim wird in Bielefeld alles in die Waagschale werfen, um den Platz als Sieger zu verlassen. Der 5:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Nürnberg spendet das notwendige Selbstvertrauen.

Die Arminia befindet sich im Formtief und verlor drei der vergangenen vier Zweitliga-Duelle. Mal abgesehen vom 1:2 am vergangenen Sonntag beim HSV war die Konkurrenz mit dem Tabellenschlusslicht Sandhausen und Rostock überschaubar.

Aufgrund der zuletzt schwachen Punkteausbeute rutschte Bielefeld auf Rang 16 ab und müsste nach aktuellem Stand über die Abstiegs-Relegation den Klassenerhalt sichern. Am Sonntag sind die Alm-Kicker in der SchücoArena gut beraten, etwas Zählbares mitzunehmen, um den Rückstand von einem Punkt auf das rettende Ufer nicht weiter anwachsen zu lassen.

Heidenheim glänzte zuletzt beim 5:0 gegen Nürnberg. Vor allem einer spielte sich mit vier Toren, drei davon in den ersten 39 Minuten, in die Herzen der Fans - Tim Kleindienst.

Einen klaren Favoriten sehen wir nicht. Aufgrund des Kantersiegs am vergangenen Spieltag und des anhaltenden Negativtrends der Arminia schätzen wir die Gäste etwas stärker ein und rechnen zudem mit Toren auf beiden Seiten. Eine Wette auf „Doppelte Chance X2 & beide Teams treffen“ verspricht mittels Wettkonfigurator bei Bet365 eine Quote von 2,30.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Heidenheim auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Bielefeld verlor vier der vergangenen sechs Liga-Heimspiele.

Die Arminia traf in sieben der vergangenen acht Ansetzungen in der SchücoArena.

Heidenheim verlor nur dreimal in der Ferne und netzte zuletzt in drei von vier Auswärtsspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Suche nach einem Aspiranten auf drei Punkte in dieser Ansetzung führt zu keinem Resultat.

Die Buchmacher schätzen beide Teams als ebenbürtig ein, bewerten aufgrund der besseren Formkurve einen Sieg der Heidenheimer marginal niedriger und setzen bei einer durchschnittlichen Quote von 2,37 an.

Drei der vergangenen vier Spiele auf der Alm brachten Tore auf beiden Seiten mit sich. Ein Umstand, der auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Mindestens ein Tor von beiden Konkurrenten wird mit einer Quote von ca. 1,72 bewertet.

Bielefeld vs Heidenheim Prognose: „Kann Heidenheim weiterhin Platz 3 halten?“

Bielefeld gehört zu den Pechvögeln der 2. Bundesliga. Ganze zehn Mal scheiterte die Arminia am Aluminium. Kein anderer Bundesligist setzte das Leder öfter an den Pfosten und den Querbalken.

Beim 1:2 in Hamburg präsentierten sich die Arminen teilweise ideenlos vor dem gegnerischen Kasten und legten eine Abschlussschwäche an den Tag.

Eine Tatsache, die zuhause nicht bestätigt werden kann. 17 der insgesamt 28 Tore wurden nämlich auf heimischem Boden erzielt. Siebzig Prozent der Paarungen in der SchücoArena brachten einen Treffer mit sich. Der Abwehr-Verbund steht alles andere als sicher und muss sich in neun der zehn Heimspiele mindestens ein Gegentor ankreiden lassen.

Nach zwei sieglosen Liga-Partien fanden die Schützlinge von Trainer Frank Schmidt am Wochenende wieder zurück in die Spur und vermeldeten einen 5:0-Kantersieg gegen Nürnberg. Ein Erfolgserlebnis, das auch für das kommende Auswärtsspiel in Bielefeld beflügeln dürfte.

Nur zwei der vergangenen sieben Begegnungen in der Ferne mussten die Kicker aus dem Osten Baden-Württembergs mit einer Niederlage abschreiben (1S, 4U, 2N). Wenngleich Heidenheims Offensive mit 12 Treffern in gegnerischen Stadien nur bedingt überzeugen konnte, brachte die Schmidt-Elf in drei der vergangenen vier Auswärtsspiele ein Tor zustande. Keine der vergangenen vier Partien in der Fremde verstrich ohne Gegentor.

Bielefeld - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 1:2 Hamburg (2. BL, A), 0:1 Rostock (2. BL, H), 3:1 Regensburg (2. BL, A), 1:2 Sandhausen (2. BL, H), 3:1 Magdeburg (2. BL, H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 5:0 Nürnberg (2. BL, H), 3:3 Hamburg (2. BL, H), 0:2 Braunschweig (2. BL, A), 2:0 Rostock (2. BL, H), 5:4 Regensburg (2. BL, H).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Heidenheim: 1:1 (2. BL, A), 3:0 (2. BL, H), 0:0 (2. BL, A), 1:2 (2. BL, H), 1:1 (2. BL, A).

Nur eines der vergangenen fünf direkten Duelle mit Heidenheim konnte Bielefeld siegreich gestalten (3U, 1N). In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1. Dabei brachte Tim Kleindienst die Hausherren bereits nach drei Minuten in Front.

Der 27-jährige Mittelstürmer könnte auch im Rückspiel für Furore sorgen. Mit neun Toren in den vergangenen sechs Zweitliga-Duellen hat er sich zum besten Angreifer der 2. Bundesliga geschossen und befindet sich in einer sehr guten Verfassung.

Unser Bielefeld - Heidenheim Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

In erster Linie muss Bielefeld bei ruhenden Bällen Tim Kleindienst unter Kontrolle halten. Mit 134 gewonnenen Kopfballduellen versprüht der Angreifer vor allem bei Ecken und Flanken eine extreme Torgefahr.

Die Arminen müssen sich ihrerseits offensiv keineswegs verstecken. Trainer Daniel Scherning lässt wohl im 3-4-1-2 auflaufen. Wobei Robin Hack und Janni Serra mit acht bzw. sechs erzielten Treffern einmal mehr für Torgefahr sorgen könnten. Selbst für die drittbeste Abwehr der Liga aus Heidenheim wird es sicher nicht einfach, den Kasten sauber zu halten.