Bielefeld - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2023

Unser Bielefeld - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.02.2023 lautet: Mindestens zwei Tore in einem Spiel, das die Arminia nicht verliert.

Für vier Zweitliga-Teams begann das Jahr 2023 mit zwei Pleiten in Folge. Eine dieser Mannschaften ist Hansa Rostock.

In der Tabelle steuert die Kogge damit wieder auf die Abstiegsränge zu, von denen sich Gegner Bielefeld erst am letzten Wochenende lösen konnte.

Die Almkicker wollen am Freitag den nächsten Dreier, um sich noch mehr Luft zu verschaffen und die Rostocker in der Tabelle zu überholen. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Rostock auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Rostock hat die ersten beiden Partien des neuen Jahres verloren.

In 17 von 19 Zweitligaspielen Bielefelds gab es mindestens zwei Treffer.

Nur eines der letzten acht Heimduelle mit Hansa hat die Arminia verloren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Rostock Quoten Analyse:

Für die besten Online-Wettanbieter gibt es im Duell des Tabellen-13. gegen den Zwölften mit den Arminen zwar einen Favoriten. Doch von einer großen Favoritenstellung kann man angesichts von Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf einen Heimsieg nicht sprechen. Der Tipp auf den Auswärtsdreier liefert auf der anderen Seite Wettquoten um 3,10.

Die Quoten für die beiden Torwetten „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore“ sind in den letzten Tagen noch einmal ein gutes Stück nach oben gegangen. Gab es für die erstgenannte Option anfänglich noch Werte um 1,60, liegen diese Werte nun bei 1,75. Der Tipp auf mindestens drei Treffer brachte vor kurzem noch Quoten um 1,73, nun kann man Quoten bis 1,90 erhalten.

Bielefeld vs Rostock Prognose: Arminia nutzt das Momentum

Mit zwei wichtigen Siegen hatte Bielefeld das letzte Jahr abgeschlossen, doch im ersten Match des neuen Kalenderjahres gab es im Kellerduell gegen Sandhausen gleich eine 1:2-Heimpleite. Diese konnte man aber am letzten Wochenende korrigieren und mit 3:1 das nächste Kellerduell bei Jahn Regensburg gewinnen.

Vom vorletzten Platz ging es hinauf bis auf Rang 13. Am Freitag gibt es nun das nächste Kellerduell. Zwar hört sich 13. gegen Zwölfter im ersten Moment vielleicht nicht ganz nach Tabellenkeller an. Tatsächlich trennen sogar den Elften Braunschweig und Schlusslicht Magdeburg aber nur drei Zähler.

Umso wichtiger sind Siege im direkten Duell und wenn es so etwas wie das Gesetz der Serie wirklich geben würde, dann müsste Bielefeld am Freitag den Dreier holen. Denn in den letzten sechs Heimspielen wechselten sich Sieg und Niederlage stets ab. Nach der Schlappe gegen den SVS müsste es nun also wieder einen Dreier geben.

Auch Tore auf beiden Seiten sind nicht unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass in sechs der letzten sieben Heimspiele der Bielefelder beide Teams treffen konnten. Doch auch so oder so sollte es mindestens zwei Tore im Spiel geben: In 17 der bisherigen 19 Partien der Arminia gab es nämlich mindestens zwei Treffer zu bestaunen - Liga-Höchstwert.

Bielefeld vs Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 3:1 Regensburg (2BL, A), 1:2 Sandhausen (2BL, H), 1:1 Paderborn (Test, N), 2:1 Kiel (Test, N), 0:4 Gladbach (Test, N).

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:2 HSV (2BL, H), 0:2 Heidenheim (2BL, A), 0:0 Lech Posen (Test, N), 0:4 Lech Posen (Test, N), 1:2 ZSKA Sofia (Test, N).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Rostock: 1:2 (2BL, A), 3:2 (3L, H), 2:4 (3L, A), 2:0 (3L, A), 0:1 (3L, H)

Genau zwei Treffer gab es auch in den beiden letzten Spielen der Rostocker - allerdings jeweils für die Gegner. Die ersten beiden Partien des Jahres 2023 verlor Hansa bei Heidenheim und zuletzt gegen den HSV mit 0:2. Jedoch muss man fairerweise feststellen, dass es zum Jahresauftakt auch gegen die Plätze zwei und drei ging.

Dennoch muss man ebenfalls festhalten, dass die Rostocker nur eines ihrer letzten fünf Zweitligaspiele und weiter zurückblickend nur zwei ihrer letzten zehn Zweitliga-Partien gewannen. Fünf der übrigen acht Begegnungen wurden verloren. Die prekäre Situation mit nur drei Zählern Vorsprung auf Schlusslicht Magdeburg wurde bereits erwähnt.

Nun muss man auswärts ran, wo man mit insgesamt nur neun Treffern die zweitschwächste Offensive stellt. Aber: Vor der Pleite in Heidenheim konnte Hansa in fünf Auswärtspartien in Folge treffen und viermal in Serie auf des Gegners Platz ungeschlagen bleiben.

Überhaupt holten die Rostocker in der Fremde bislang einen Punkt mehr als daheim, wo sie sogar ein Spiel mehr bestritten haben. Das Hinspiel zu Hause haben sie mit 2:1 gewonnen. Doch auf der Bielefelder Alm entschieden sie nur eines der letzten acht Gastspiele für sich. Fünf der übrigen acht Auswärtspartien bei der Arminia gingen an die Almkicker.

Unser Bielefeld vs Rostock Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Mit einer Pleite könnte das jeweilige Team auf einen Abstiegsplatz fallen. Das werden beide Mannschaften im direkten Duell natürlich zu verhindern versuchen.

Wir sehen leichte Vorteile bei den Bielefeldern, die erst am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag landen konnten und sich zu Hause gegen zuletzt weniger erfolgreiche Rostocker weiter Luft nach unten verschaffen wollen.