Bielefeld - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser Bielefeld - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.01.2023 lautet: Der DSC und der SVS blieben in der Hinrunde weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Im direkten Kellerduell am Sonntag muss man am ehesten den Hausherren einen guten Start ins Jahr 2023 zutrauen.

Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zur Saison 1995/96 standen die Absteiger in der 2. Bundesliga noch nie so schlecht da wie in dieser Spielzeit. Eine besonders schwache Hinserie spielte dabei die Arminia.

Die Bielefelder überwinterten lediglich auf dem Relegationsplatz 16. Ohne die zwei Siege in den letzten beiden Partien vor der Winterpause hätten die Ostwestfalen sogar die Rote Laterne über die spielfreie Zeit behalten. Der zarte Aufwärtstrend soll nun im Jahr 2023 fortgesetzt werden.

Am Sonntag empfängt der DSC den SV Sandhausen zum Kellerduell. Die Buchmacher rechnen dabei mit keiner ganz klaren Angelegenheit, schlagen sich aber auf die Seite der Hausherren. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 2,00 bei Betway die Wette „Sieg Bielefeld“.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Sandhausen auf „Sieg Arminia“:

Bielefeld entschied 4 der letzten 6 Heimspiele für sich.

Sandhausen ist mit einem Sieg und insgesamt 5 Punkten das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga.

Die Kurpfälzer sind in der 2. Bundesliga noch ohne Auswärtssieg bei der Arminia.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Sandhausen Quoten Analyse:

In der Tabelle der 2. Liga geht es aktuell ganz eng zu. Bielefeld steht auf dem Relegationsplatz, hat aber nur drei Punkte Abstand zu Rang 10. Der SV Sandhausen ist sogar das Schlusslicht. Das rettende Ufer ist mit nur einem Punkt auf Rang 15 aber klar in Sicht.

Bei der Bielefeld vs Sandhausen Prognose schlagen sich die Bookies mit Siegquoten im Schnitt von 1,99 auf die Seite der Hausherren. Doch auch ein Erfolg der Gäste scheint mit durchschnittlichen Quoten von 3,62 nicht viel unwahrscheinlicher.

Bielefeld vs Sandhausen Prognose: Geht der Aufwärtstrend der Arminen weiter?

Mit dem Abstieg aus der Bundesliga und zehn Niederlagen in der 2. Liga war das Jahr 2022 für die Arminia eines der sportlich schlechtesten in der Vereinsgeschichte. Seit der Saison 2002/03 hat kein Absteiger mehr in einer Hinrunde so viele Pleiten kassiert. Auch Trainer Daniel Scherning, der seit Mitte August im Amt ist, konnte noch keine wirkliche Trendwende einleiten.

Erst langsam wurden Fortschritte erkennbar. Die Abläufe auf dem Platz sowie Struktur und Hierarchie im Team wurden optimiert. Die Schnitzer in der Defensive konnte der Coach allerdings noch nicht abstellen. In den Testspielen bestätigte die Mannschaft immerhin ein Plus der Hinrunde. Der DSC gehört vor dem gegnerischen Tor zu den effektivsten Teams der 2. Liga. In neun Gastspielen reichte es aber nur zu einem Dreier. Daheim steht man bei vier Siegen und vier Niederlagen.

16 Punkte und ein Torverhältnis von 21:29 sind auf den ersten Blick nicht die Bilanz eines Absteigers aus der 2. Liga. Doch Sandhausen ist die erste Mannschaft, die im Fußball-Unterhaus im Zeitalter der 3-Punkte-Regel mit dieser Ausbeute nach der Hinserie auf dem letzten Tabellenplatz steht. Der Rückstand auf Rang 11 beträgt aber nur drei Zähler. Rund um den Hardtwald glaubt man fest an die zwölfte Saison in der 2. Liga.

Nach einem ungewöhnlich großen Verletzungspech kehren die verletzten Stammkräfte nach und nach zurück. Zudem will sich der Verein langfristig neu ausrichten und vermehrt auf junge Talente setzen. Zu dieser Strategie passen mit Franck Evina (22) und Kerim Calhanoglu (20) zwei von bislang drei Winterzugängen. Beim Testspiel-Turnier auf Malta konnte der SVS drei europäische Erstligisten bezwingen.

Bielefeld - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 0:4 Gladbach (A), 1:1 Verl (H), 3:1 Magdeburg (H), 2:0 Paderborn (A), 2:3 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 3:2 WSG Tirol (H), 2:1 FC Zlin (H), 3:0 Spartak Trnava (H), 1:5 Eintracht Frankfurt (A), 0:0 SCR Altach (H)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Sandhausen: 1:2 (A), 0:0 (A), 1:1 (H), 3:0 (A), 1:1 (H)

Zum Auftakt der Saison siegte der SVS daheim mit 2:1 gegen die Arminia. Das war erst der vierte Sieg der Kurpfälzer gegen den DSC. Dem gegenüber stehen sechs Remis und sieben Niederlagen.

Sandhausen hat immerhin nur eines der letzten sieben Spiele gegen Bielefeld verloren und ist seit drei Duellen ungeschlagen. Auf der Alm kassierten die Hausherren aber in den jüngsten sieben Partien gegen die Nordbadener keine Niederlage.

In der 2. Liga warten die Schwarz-Weißen zudem noch auf den ersten Auswärtssieg bei den Ostwestfalen.

Unser Bielefeld - Sandhausen Tipp: Sieg Bielefeld

In der Vorbereitung konnte sich Bielefeld auf seine Effizienz und seine individuelle Qualität verlassen. Diese Trümpfe sind für die Arminia auch in der Rückserie extrem wichtig.

12 der 17 Saisonpunkte holte der DSC in der heimischen Schüco-Arena. Nun ist das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga zu Gast auf der Alm. Zudem sind die Kurpfälzer im Unterhaus noch ohne Sieg bei den Ostwestfalen. Daran dürfte sich auch am Sonntag nichts ändern.