Bills - Dolphins Tipp, Prognose & Quoten | NFL 15.01.2023

Mit dem 11:6 in Week 18 gegen die Jets retteten sich die Dolphins doch noch in die Play-offs, in denen man seit 2016 nicht mehr gestanden hatte. Davor hatte Miami aber fünf Pleite in Serie hinnehmen müssen. Es zeigte sich, dass bei den Fins noch nicht alles Gold ist, was in den ersten Wochen der Saison 2022 geglänzt hatte. Sicher hat man mit Hill und Waddle das gefährlichste Receiver-Duo in der NFL. Doch die Defense und die Coverage waren viel zu anfällig. Auch die O-Line ließ die nötige Konstanz vermissen.