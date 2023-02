Bochum – Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 08.02.2023

Unser Bochum – Dortmund Tipp zum DFB Pokal Spiel am 08.02.2023 lautet: Sowohl Bochum als auch die Borussen waren zuletzt siegreich unterwegs und zeigten sich auf der Höhe. Dennoch hat kaum jemand einen Zweifel am Sieg der Dortmunder.

Mit 12 Punkten aus vier Bundesliga Spielen im Jahr 2023 präsentierten sich die Schwarz-Gelben bärenstark und lassen keine Zweifel an ihrer stetig steigenden Formkurve zu. Aufgrund des zwischenzeitlich ins Straucheln geratenen Bayern-Express schnuppert der BVB gar wieder an der Meisterschaft.

Darum tippen wir bei Bochum vs Dortmund auf „Sieg BVB (reguläre Spielzeit) / beide Teams treffen“:

Bochum vs Dortmund Quoten Analyse:

Am Mittwoch ist aufgrund des „kleinen“ Revierderbys mit einer spannungsgeladenen Atmosphäre zu rechnen. Dortmund agiert auf gegnerischem Boden. Die Einschätzung der Wettanbieter erlaubt dennoch kaum einen Zweifel an der Favoritenrolle. Der Auswärtssieg bringt Werte um 1,70 mit sich.

Bochum zeigte sich zuletzt im Vonovia Ruhrstadion sehr torgefährlich. Zehn Tore in drei Heimspielen sprechen für sich. Gleiches gilt für den BVB, der sechsmal in drei Fernduellen einen Torerfolg verbuchte. Die Wettanbieter preisen die Quoten am Markt für „beide Teams treffen“ dementsprechend ein und halten Tore auf beiden Seiten mit einer Quote von rund 1,58 für sehr wahrscheinlich.