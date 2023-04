Bochum - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2023

Unser Bochum - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.04.2023 lautet: Endlich haben die Schwarz-Gelben einen Patzer des deutschen Rekordmeisters genutzt und sich an die Spitze der Bundesliga gesetzt. Jetzt soll es ohne Umwege in Richtung Meisterschaft gehen.

Bochum ging am vergangenen Wochenende mit 1:5 gegen den VfL Wolfsburg unter. Kommenden Freitag gastiert der Tabellenführer der Bundesliga im Vonovia-Ruhrstadion. Zum Auftakt des 30. Spieltags stellt sich die schwächste Abwehr der Liga (66) dem besten Angriff im aktuellen Kalenderjahr (41). Wir erwarten einen souveränen Sieg der Dortmunder und Über 2,5 Tore im Spiel. Betano lässt für diese Wette eine Quote von 1,98 springen.

Darum tippen wir bei Bochum vs Dortmund auf „Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore“:

Bochum kassierte die meisten Gegentore der Bundesliga (66) - Dortmund erzielte 66 Treffer (2.).

Im Kalenderjahr 2023 traf kein Team häufiger als der BVB (41).

Bochum verlor 5 seiner vergangenen 6 Pflichtspiele im eigenen Stadion.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Dortmund Quoten Analyse:

Diese Partie bietet die komplette Palette der Bundesliga. Das deutsche Oberhaus ist so spannend wie seit Jahren nicht mehr, sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf. Bochum hat nach der 1:5-Niederlage gegen die Wölfe das nächste Großkaliber zu Gast. Im eigenen Stadion starten die Nordrhein-Westfalen mit Quoten zwischen 5,25 und 5,50 ins Spiel.

In Dortmund ist die Gefühlslage eine völlig andere. Ein beeindruckender 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt beförderte den BVB an die Tabellenspitze. Gelingt der erste Auswärtssieg nach drei erfolglosen Gastauftritten in Serie, stehen euch Wettquoten bis zu 1,57 zur Verfügung, die auch über die Apps der Buchmacher angespielt werden können.

Bochum vs Dortmund Prognose: „Der beste Angriff im Jahr 2023″

Bayern hat die Aura der Unbesiegbaren verloren. Im Spitzenspiel gegen Frankfurt nutzte Dortmund diese Schwäche. Der BVB startete mit höchster Intensität und Leidenschaft in die Begegnung. Ein 4:0-Sieg belohnte die Mannschaft von Edin Terzic und sorgte für die Tabellenführung.

Schauen wir auf die Offensive der Schwarz-Gelben, geschah das nicht ohne Grund. 2023 erzielte Dortmund die meisten Treffer der Bundesliga (41). Gleich mehrere Spieler drehten zuletzt das Narrativ um ihre Fähigkeiten.

Unter anderem sehen wir den besten Donyell Malen seit langem. Der spritzige Flügelspieler jubelte gegen Frankfurt doppelt. Die Nummer 21 der Borussia traf somit an fünf Spieltagen in Folge.

Nach Bayern hat Dortmund die beste Offensive der Liga (66 Tore). Der BVB erzielte die zweitmeisten Treffer aus dem Spiel heraus (48) und ließ die eigenen Anhänger nach 13 ruhenden Bällen zum Jubeln aufspringen (3.). Das Verteidigen von ruhenden Bällen ist ebenfalls kein Problem - bisher kassierte der Tabellenführer nur sieben Treffer nach Standards (7.).

Der BVB brachte sich am vergangenen Wochenende in die Pole Position um die Meisterschaft. Einen großen Anteil daran hat die Rückrunde. In der zweiten Saisonhälfte sammelte keine Mannschaft mehr Zähler als die Borussia (29).

Bochum - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:5 Wolfsburg (H), 1:1 Union Berlin (A), 2:3 Stuttgart (H), 1:1 Frankfurt (A), 1:0 Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:0 Frankfurt (H), 3:3 Stuttgart (A), 2:1 Union Berlin (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:4 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Dortmund: 1:2 (H), 0:3 (A), 4:3 (A), 1:1 (H), 3:1 (A)

Thomas Letsch startete seine Amtszeit mit fünf Heimsiegen in Folge. Eine Stärke, die dem VfL in den vergangenen Wochen völlig abhandengekommen ist. Beginnend mit einer 1:2-Niederlage gegen eben jenen BVB im Pokal, ging der Abstiegskandidat in fünf seiner vergangenen sechs Heimspiele als Verlierer vom Feld.

Die Defensive ist teilweise vogelwild und Manuel Riemann ist bei Weitem nicht mehr der sichere Rückhalt der vergangenen Saison. Der Schlussmann des VfL fing in dieser Saison 2,8 Gegentore mehr als erwartet und hat damit großen Anteil an der schwächsten Hintermannschaft der Bundesliga (66 Gegentore).

In der Vonovia-Arena wurde die Bochumer Abwehr zuletzt mehrfach schwindelig gespielt. Der VfL kassierte über die vergangenen beiden Heimspiele acht Gegentreffer. Kein Wunder, dass nur die Schalker mehr Gegentore im eigenen Stadion hinnehmen mussten (33) als die Gastgeber der Begegnung am Freitag (29).

Der offensive Output steht und fällt mit der Gefahr nach Standards. 41 Prozent der eigenen Treffer fielen in Folge eines Standards - Höchstwert! In der Rückrunde stieg die Rate sogar auf 53 Prozent. Nach erwartbaren Toren hat der VfL den schwächsten Angriff der Liga (34,61) und aus dem Spiel heraus landeten nur 17 Bälle im gegnerischen Tor (17.).

Unser Bochum - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore

Dortmund zeigte am vergangenen Wochenende einen angemessenen und erwachsenen Umgang mit dem Druck. Das sollte dabei helfen, die Serie von drei sieglosen Bundesliga-Auswärtsspielen zu beenden. Zuletzt gelangen den Schwarz-Gelben 17 Treffer in fünf Partien - eine Bestätigung der starken Formkurve im Angriff. In Bochum sollten Sebastian Haller und Co. die schwächste Defensive der Liga auseinanderschrauben. Nicht ohne Grund fallen im Schnitt 3,57 Tore pro Heimspiel des Abstiegskandidaten.