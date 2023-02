Bochum - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Bochum - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.02.2023 lautet: Bochum setzt im Kampf gegen den Abstieg weiter auf seine Heimstärke. Gegen Freiburg wartet aber eine schwere Aufgabe und ein Spiel mit Toren auf beiden Seiten.

Bochum darf sich in dieser Saison berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Das verdankt der Ruhrverein vor allem seiner guten Heimbilanz. Die jüngsten fünf Heimspiele konnten die Blau-Weißen allesamt gewinnen. So eine Serie im eigenen Stadion hatte der VfL zuletzt 1997 geschafft. Holen die Männer von Trainer Thomas Letsch auch am Samstag einen Heimdreier, würde man eine Bestmarke aus der Saison 1975/76 einstellen. Allerdings ist der SC Freiburg zu Gast im Vonovia Ruhrstadion. Die Breisgauer wären nach aktuellem Stand für die Champions League qualifiziert. So sind die Gäste auch die leichten Favoriten. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,72 bei Winamax die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Freiburg auf „Beide Teams treffen“:

Bochum hat in den letzten 5 Heimspielen 15 Tore erzielt



Freiburg blieb in den vergangenen 21 Pflicht-Gastspielen nur 3 Mal ohne eigenes Tor



Die Wette „Beide treffen“ hätte in den jüngsten 14 Duellen 10 Mal Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Freiburg Quoten Analyse:

Der Tabellen-Vierte ist zu Gast beim Tabellen-15. Aufgrund dieser Konstellation schicken die Buchmacher den SCF bei der Bochum vs Freiburg Prognose als leichten Favoriten ins Spiel.

Ein Erfolg der Breisgauer wird mit Quoten im Schnitt von 2,29 belohnt. Da der VfL zuletzt sehr heimstark war, gibt es für einen Heimdreier auch gerade mal durchschnittliche Quoten von 3,13.

Bochum vs Freiburg Prognose: Schreibt der VfL Geschichte?

Auf der einen Seite hat Bochum in dieser Saison schon 13 Niederlagen kassiert. Das ist der zweithöchste Wert für den Verein nach der Spielzeit 1994/95. Damals hatte man zu diesem Zeitpunkt eine Pleite mehr auf dem Konto und stieg am Ende ab. Zudem hat der VfL mit 49 Gegentoren auch die schwächste Abwehr der Liga. In der Bundesliga-Geschichte konnte nur Düsseldorf 1982/83 mit so vielen Gegentreffern noch die Klasse halten.

Die Blau-Weißen müssen auch viele Strafstöße gegen sich hinnehmen. Gegen die Bayern am vergangenen Spieltag wurde in dieser Saison schon der zwölfte Elfmeter gegen den VfL gepfiffen. Auf der Gegenseite war der Ruhrverein zuletzt eine Heimmacht. Die Bilanz der letzten fünf Heimspiele steht bei 15 Punkten und 15:5 Toren. Zudem hat man von den letzten drei Heimspielen gegen die aktuellen Top 6 der Bundesliga nur eines verloren.

Der SC Freiburg spielt mit 37 Punkten aus 20 Spielen seine beste Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Nach der WM-Pause hat der Sport-Club aber noch nicht zu seiner Form aus dem Herbst-Durchgang gefunden. In Leipzig (1:3), Wolfsburg (0:6) und Dortmund (1:5) kassierten die Breisgauer drei bittere Auswärts-Pleiten in Serie. Auch der 2:0-Pokal-Erfolg in Sandhausen war recht mühsam.

Der 2:1-Sieg im Derby am Samstag gegen den VfB Stuttgart kam ebenfalls eher glücklich zustande. Die Mannschaft leistet sich aktuell viele vermeidbare Ballverluste im Zentrum. Zudem fehlen Kompaktheit und Stabilität. Vier der fünf Saisonpleiten kassierte man auswärts. Trainer Christian Streich steht am Samstag vor seinem 340. Bundesligaspiel als Trainer des SCF und wird damit neuer Rekordhalter im Verein.

Bochum - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:3 Bayern (A), 1:2 Dortmund (H), 5:2 Hoffenheim (H), 2:5 Mainz (A), 0:2 Leverkusen (A)



Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 VfB Stuttgart (H), 2:0 Sandhausen (A), 1:5 Dortmund (A), 3:1 Augsburg (H), 1:1 Frankfurt (H)



Letzte 5 Spiele Bochum vs Freiburg: 0:1 (A), 0:3 (A), 1:2 (H), 2:1 (H), 2:0 (H)



Der VfL hat die letzten drei Pflichtspiele gegen den SCF verloren. Freiburg hat auch vier der acht Gastspiele in Bochum in der Bundesliga gewonnen. Zwischen beiden Teams gab es nie ein torloses Remis. Im Schnitt fielen exakt drei Treffer pro Partie. In sechs der vergangenen sieben Spiele mit Freiburger Beteiligung zappelte der Ball auf beiden Seiten im Netz. Zudem war Bochum-Stürmer Philipp Hofmann in jedem der vergangenen fünf Heimspiele erfolgreich.

Unser Bochum - Freiburg Tipp: Beide Teams treffen

Die Formkurve spricht für die Freiburger. Der Sport-Club hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur eine Pleite kassiert. Die Bochumer gingen in den vergangenen fünf Partien dagegen gleich viermal als Verlierer vom Feld. Der einzige Sieg gelang gegen die wenig formstarke TSG Hoffenheim. Am Ende kann in diesem Spiel aber doch alles passieren. Tore auf beiden Seiten sind die wahrscheinlichste Wettoption.