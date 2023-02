Bochum - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Bochum - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.02.2023 lautet: Hoffenheim reist ohne viel Selbstvertrauen dafür mit großem Druck nach Bochum. Beim durchaus heimstarken VfL dürfte es nicht viel zu holen geben.

Bochum war mit einem 3:1-Heimsieg gegen die Hertha gut ins Jahr 2023 gestartet. Damit keimte bei der „Fahrstuhlmannschaft“ die Hoffnung auf das zweite Klassenerhalts-Wunder hintereinander. Doch in den letzten beiden Partien musste der VfL wieder zwei Rückschläge hinnehmen und bleibt damit auf einem Abstiegsrang stecken.

Im Heimspiel am Samstag gegen Hoffenheim wollen die Blau-Weißen wieder zurück in die Erfolgsspur. Die Bookies schlagen sich aber leicht auf die Seite der Gäste. Wir schätzen die Lage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance 1/x“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance 1/x“:

Bochum holte 13 seiner 16 Saisonpunkte im eigenen Stadion

Hoffenheim ist seit 9 Pflichtspielen ohne Sieg

Die TSG verlor 3 der letzten 4 Duelle gegen den VfL

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Bochum geht auf dem Relegationsrang 16 in den 18. Spieltag. Die TSG Hoffenheim hat nur drei Plätze und drei Punkte Vorsprung vor dem kommenden Gegner.

Trotzdem schicken die Wettanbieter mit deutscher Lizenz die Gäste bei der Bochum vs Hoffenheim Prognose als leichte Favoriten auf den Rasen.

So gibt es für einen Dreier der TSG Quoten im Schnitt von 2,35. Auf der Gegenseite sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,90 auch nur die leichten Außenseiter.

Bochum vs Hoffenheim Prognose: Endspiel für Trainer Breitenreiter?

Unter Trainer Thomas Letsch wurde Bochum deutlich stabiler und feierte vor und nach der Winterpause drei Siege in Folge. Damit kletterte der VfL erstmals seit dem 2. Spieltag wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Dann folgten aber mit dem 0:2 in Leverkusen und dem 2:5 in Mainz zwei Rückschläge. Vor allem das Gastspiel am Samstag in Mainz war besonders bitter.

Hier lag der Ruhrpott-Klub nach gut einer Stunde durch krasse individuelle Fehler und einem schwachen Zweikampfverhalten schon mit 0:4 hinten. Bei eigenem Ballbesitz hatte Bochum große Abstimmungsprobleme und keinerlei Struktur. Die Mannschaft wirkte orientierungslos. Von der sonstigen Leidenschaft war nichts zu sehen. Zur Pause nahm der Coach vier Wechsel vor.

Sicher stand Hoffenheim im Pokal-Achtelfinale am Mittwoch zu Gast bei Leipzig vor einer schweren Aufgabe. Doch die TSG präsentierte sich bei RB auch sehr ideenlos und verlegte sich lediglich auf eine tiefe Verteidigung. Am Ende siegten die Hausherren mühelos mit 3:1. Damit geht die Negativserie der Kraichgauer weiter. Seit 9 Pflichtspielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg.

Dabei gerät auch Trainer André Breitenreiter immer mehr unter Druck. Das Spiel am Samstag in Bochum wird zu einem richtungsweisenden Kellerduell. In der Fremde stehen bisher nur zwei Siege und acht Punkte auf dem Konto. Seit acht Ligaspielen blieben die Kraichgauer nicht mehr ohne Gegentreffer und kassierten dabei 21 Gegentore.

Bochum - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:5 Mainz (A), 0:2 Leverkusen (A), 3:1 Hertha (H), 1:1 Luzern (H), 0:3 Diosgyör (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:3 RB Leipzig (A), 1:4 Gladbach (H), 2:2 VfB (H), 1:3 Union Berlin (A), 3:1 Servette (H), 2:3 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Hoffenheim: 2:3 (A), 2:1 (A), 2:0 (H), 0:1 (H), 2:1 (H)

Nach sieben Duellen liegt der VfL gegen die TSG knapp mit vier Siegen zu drei Niederlagen vorne. Das Hinspiel am 2. Spieltag der laufenden Saison entschied Hoffenheim daheim mit 3:2 für sich.

Nach 12 Minuten hatten die Gäste allerdings schon mit 2:0 geführt. Der Siegtreffer fiel in der 88. Minute.

Unser Bochum - Hoffenheim Tipp: „Doppelte Chance 1/x“

Schon in der Vorsaison legte Bochum durch gute Ergebnisse im eigenen Stadion den Grundstein für den Klassenerhalt. Auch in diesem Jahr ist der VfL daheim deutlich stärker als auswärts.

Auf der Gegenseite fällt es schwer, auf die Gäste zu setzen. Durch die Krise ist die TSG aktuell extrem verunsichert. Auch Neuzugänge wie Brooks oder Delaney konnten daran bisher nichts ändern. So dürfte am Ende nicht mehr als ein Punkt drin sein.