Bochum - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Bochum - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Beim FC Schalke zeigt die Formkurve aktuell deutlich nach oben. Im Kellerduell am Samstag in Bochum ist aber in erster Linie zunächst ein Spiel mit wenigen Toren zu erwarten.

Am vergangenen Samstag ist endlich der Knoten geplatzt: Mit dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart feierte Schalke den ersten Sieg seit dem 14. Spieltag.

Nach dem so lange ersehnten Dreier ist S04 zwar immer noch das Tabellenschlusslicht, hat aber den Anschluss ans rettende Ufer hergestellt. Schon am Samstag kann Königsblau die Rote Laterne abgeben.

Dazu muss man „nur“ das Gastspiel in Bochum gewinnen. Für Coach Thomas Reis ist die Partie natürlich etwas ganz Besonderes. Der Trainer hatte den VfL zurück in die Bundesliga geführt, war beim Ruhrverein aber nach einer 1:3-Hinspiel-Pleite in Gelsenkirchen entlassen worden.

Ende Oktober übernahm Reis dann das Traineramt bei S04. Wie verläuft das erste Wiedersehen mit dem Ex-Klub? Wir spielen mit einer Quote von 1,90 bei Happybet die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Schalke auf „Unter 2,5 Tore“:

Schalke hat in 10 Gastspielen dieser Saison nur 4 Tore erzielt

S04 hat die beste Abwehr der Rückrunde

Bochum hat die zweitschwächste Offensive der Bundesliga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Schalke Quoten Analyse:

Mehr Kellerduell geht nicht. Der Tabellenvorletzte empfängt das Schlusslicht. Da die Bochumer daheim zuletzt recht stark waren, gehen sie bei der Bochum vs Schalke Prognose als leichte Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,37. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste von den Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 3,03 bezahlt.

Bochum vs Schalke Prognose: Reis zu Gast beim Ex-Verein

Mit zwei Siegen vor und einem Dreier nach der Winterpause hatte der VfL unter dem neuen Trainer Thomas Letsch zwischenzeitlich fleißig Punkte gesammelt. Auch daheim war Bochum mit fünf Erfolgen hintereinander sehr stark unterwegs. Nach dem 16. Spieltag war der Ruhrverein bis auf Platz 14 geklettert. Doch im neuen Jahr läuft es bei den Blau-Weißen bisher noch nicht nach Wunsch. Aus sieben Partien holten die Bochumer nur sechs Punkte.

Mit dem 0:2 gegen Freiburg setzte es zuletzt auch die erste Heimpleite in der Ära Letsch. Am Samstag zu Gast in Bremen war der VfL total harmlos und brachte nicht eine einzige Torchance zustande. Zudem leistete man sich in der Abwehr böse Aussetzer. So setzte es im 12. Gastspiel dieser Saison die elfte Niederlage. 35 Gegentore in der Fremde sind ein Vereins-Negativrekord. Damit droht erstmals seit dem 10. Spieltag der Absturz auf den letzten Tabellenplatz.

Der FC Schalke lebt und kann sich im Abstiegskampf auf seine Fans verlassen. Das ist die Erkenntnis der vergangenen Wochen in Gelsenkirchen. Nach den vier Nullnummern gegen Köln, Gladbach, Wolfsburg und Union zeigte S04 gegen Stuttgart, dass man dem großen Druck standhalten, personelle Ausfälle kompensieren und die Anhänger mitreißen kann. Erstmals erzielte der Aufsteiger unter Trainer Thomas Reis zwei Tore in einer Partie.

In den vorherigen zehn Partien kam die Mannschaft insgesamt nur auf drei Tore. Schalke ist nun neben Dortmund als einziges Team in der Rückrunde noch ungeschlagen. Zudem hat Königsblau mit nur einem Gegentreffer in fünf Partien auch die beste Defensive der zweiten Saisonhälfte. In der Fremde sind die Knappen aber noch ohne Sieg und holten in zehn Versuchen nur vier Remis.

Bochum - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:3 Werder Bremen (A), 0:2 Freiburg (H), 0:3 Bayern (A), 1:2 Dortmund (H), 5:2 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 VfB Stuttgart (H); 0:0 Union Berlin (A), 0:0 Wolfsburg (H), 0:0 Gladbach (A), 0:0 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Schalke: 1:3 (A), 0:3 (A), 4:0 (H), 1:1 (H), 2:2 (H)

Das Ruhrpott-Derby der beiden Vereine gab es schon 79-mal. In der Bundesliga liegen die Schalker mit 33 Siegen zu 15 Niederlagen vorne.

Auch an der Castroper Straße hat S04 mit 13 Erfolgen bei 29 Gastspielen und nur 9 Pleiten eine positive Bilanz. Das Hinspiel auf Schalke ging mit 3:1 an die Hausherren.

Unser Bochum - Schalke Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Bei diesem Keller-Derby fällt ein Tipp schwer. Sicher ist Schalke in der Rückrunde stark verbessert. Doch noch läuft nicht alles rund.

Die Bochumer waren hingegen daheim eigentlich recht stark. Am Ende läuft alles auf ein enges und umkämpftes Spiel hinaus, in dem unserer Meinung nach auch nicht viele Treffer fallen.