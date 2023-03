Bologna - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Bologna - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 11.03.2023 lautet: Bevor für Lazio in der kommenden Woche der Einzug ins ECL-Viertelfinale auf dem Spiel steht, setzen die Römer in Bologna auf ihre gute Defensive.

24 Spieltage war Neapel ohne Heimniederlage in der Serie A geblieben. Dann setzte es im Spiel am Freitag gegen Lazio Rom eine 0:1-Pleite. Die Römer wollten den Rückenwind aus dem Erfolg gegen den souveränen Spitzenreiter mit in die UEFA Conference League nehmen. Dort kassierten die „Biancocelesti“ aber am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel eine bittere 1:2-Heimpleite gegen AZ Alkmaar. Bevor die Männer von Coach Maurizio Sarri in der kommenden Woche zum Rückspiel in die Niederlande fahren, steht in der Liga das Gastspiel beim Bologna FC an. Laut den Wettquoten sind die Gäste hier die leichten Favoriten. Wir entschieden uns mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bologna vs Lazio Rom auf „Unter 2,5 Tore“:

Bologna hat in den vergangenen 5 Liga-Heimspielen gerade mal 5 Tore erzielt

Lazio hat die beste Auswärts-Defensive der Serie A

In den jüngsten 6 Gastspielen der Adler fielen maximal 2 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Lazio steht unter den Top 3. Der Rückstand auf Rang 1 beträgt aber schon 17 Punkte. Das Polster auf Platz 5 liegt nur bei einem Zähler. Für den Bologna FC ist das internationale Geschäft im Moment sieben Punkte entfernt.

Bei der Bologna vs Lazio Rom Prognose sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 2,45 favorisiert. Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Gastgeber mit durchschnittlichen Quoten von 3,10 auch nicht viel unwahrscheinlicher.

Bologna vs Lazio Rom Prognose: Können sich die Adler auf die Liga konzentrieren?

Seit September 2022 wird der Bologna FC von Coach Thiago Motta betreut. Über 20 Jahre lang waren die „Veltri“ nicht mehr international vertreten. Diese Serie würden die Rossoblu gern in diesem Jahr beenden. Die Hinrunde hatte der BFC aber nur auf Platz zwölf mit 23 Punkten beendet. Nach sechs Spielen der Rückserie steht der Verein aus der Emilia-Romagna allerdings schon bei zwölf Punkten und auf Rang fünf.

Allerdings lässt die Mannschaft immer wieder Zähler gegen vermeintlich kleine Teams wie zuletzt beim 0:1 daheim gegen Monza oder dem 1:1-Heimremis gegen Cremonese liegen. Im eigenen Stadion kassierte man nur drei von zehn Saisonpleiten. Bester Torschütze ist der Ex-Bremer Marko Arnautovic mit acht Toren aus 15 Partien. 34 Gegentore sind der schwächste Wert in den Top 10 der Tabelle.

Im ersten Jahr unter Coach Maurizio Sarri landete Lazio Rom am Ende auf dem 5. Platz und durfte so in dieser Saison im Europapokal ran. In dieser Spielzeit halten sich die Römer mit wenigen Ausnahmen unter den Top 4 der Tabelle und dürfen so auf die Rückkehr in die Champions League hoffen. Dort standen die Biancocelesti letztmals in der Spielzeit 2020/21.

Mit drei Siegen in Folge in der Serie A waren die Adler auf den dritten Platz geklettert. Die Freude über den Sieg in Neapel hielt aber nicht lange an. Am Dienstag waren die Hausherren gegen Alkmaar früh in Führung gegangen, kassierten aber noch zwei Treffer zur 1:2-Pleite. In der Fremde fühlen sich die Hauptstädter recht wohl. Nur Neapel (34) holte auswärts mehr Punkte als Lazio (24).

Bologna - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 0:1 FC Turin (A), 1:0 Inter (H), 2:1 Sampdoria (A), 0:1 Monza (H), 2:1 AC Florenz (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:2 Alkmaar (H), 1:0 Neapel (A), 1:0 Sampdoria (H), 0:0 Cluj (A), 2:0 Salernitana (A)

Letzte 5 Spiele Bologna vs Lazio Rom: 0:1 (A), 1:2 (A), 0:3 (A), 3:0 (H), 2:0 (H)

Die letzten sieben Pflichtspiel-Duelle zwischen beiden Mannschaften endeten alle mit einem Heimsieg. In den vergangenen elf Vergleichen ging das Auswärtsteam nur einmal als Sieger vom Feld. Die Römer haben vier der jüngsten sechs Partien gegen Bologna gewonnen. Die „Veltri“ haben jedoch die letzten zwei Heimspiele gegen die Römer für sich entschieden, nach einer Serie von acht Heimspielen in Folge ohne Sieg.

Unser Bologna - Lazio Rom Tipp: Unter 2,5 Tore

Ein Ergebnistipp fällt hier schwer. Schaut man auf die Tabelle und die Auswärtsbilanz, müssten die Gäste eigentlich etwas mitnehmen. Aber womöglich sind die Römer mit dem Kopf schon beim Europapokal-Rückspiel in der kommenden Woche. In den letzten vier Heimspielen von Bologna fielen aber nie mehr als zwei Treffer. Und Lazio hat in zwölf Gastspielen dieser Saison nur sieben Gegentore kassiert.