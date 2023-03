Bournemouth - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Eigentlich sah sich die Defensive der Cherries über vier Spiele lang auf dem Weg der Besserung. Nachdem Bournemouth in vier Partien in Folge maximal ein Gegentor hinnehmen musste, schütteten sieben Gegentreffer in zwei Spielen Salz in ihre langsam heilenden Wunden. Für diese Begegnung nutzen wir ein Handicap (1:0) und erwarten, dass Liverpool mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnt. Diese Wette ist mit einer Quote von 2,10 bei Bet365 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Liverpool auf „Sieg Liverpool″:

Die Reds gewannen sechs der vergangenen sieben direkten Duelle mit mindestens zwei Toren Differenz.

Bournemouth hat die meisten Gegentore der Liga kassiert (51).

Liverpool blieb in den vergangenen fünf Premier-League-Spielen ohne Gegentor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bournemouth vs Liverpool Quoten Analyse:

Langsam aber sicher können die Cherries einem leidtun. Fulminant starteten sie mit dem zweitschnellsten Tor der Premier-League-Geschichte gegen Arsenal und erhöhten sogar auf 2:0. In der 97. Minute besiegelte ein Tor von Reiss Nelson doch noch die 2:3-Niederlage. Die Außenseiterrolle ist in diesem Spiel mit Quoten zwischen 6,50 und 7,50 erneut gewiss.

Noch vor wenigen Wochen wäre eine Wette auf einen Außenseiter-Sieg in diesem Spiel eine gute Option gewesen. Doch nicht mit den Reds! Liverpool fuhr zuletzt mehrere Gänge hoch und fand zurück zur eigenen Identität. Das Highlight: Der 7:0-Kantersieg gegen Manchester United. Holt der LFC erneut drei Zähler, könnt ihr mit Wettquoten bis zu 1,45 rechnen.

Bournemouth vs Liverpool: „Ein Torrausch der besonderen Sorte“

Ein Kantersieg in Form eines 7:0-Erfolges gegen die Red Devils bleibt ewig in Erinnerung. A propos Erinnerungen: Die wurden zuletzt bei Bournemouth geweckt. Nachdem die Abwehr sich zu festigen schien, setzte es sieben Gegentore in den Spielen gegen City und die Gunners.

Das war bereits in der Hinrunde der Fall, als eine 0:9-Klatsche an der Anfield Road die Stimmung endgültig in den Minusbereich beförderte. Passend zum Rückspiel findet Liverpool zurück zu alter Stärke. In den vergangenen fünf Partien blieb die Mannschaft von Jürgen Klopp ohne Gegentreffer.

Das spült die Gäste auf zehn Saisonspiele ohne Gegentor - nur Newcastle (12) und Arsenal (11) hielten häufiger die Null. Durch die verbesserte Abwehrarbeit führte der Weg der Reds zurück auf die Siegerstraße. Dort angekommen, gelang dem Klub von der Merseyside ein Stretch von vier Siegen in den letzten fünf Liga-Partien.

Das bringt Vertrauen in die eigene Stärke zurück, die den Cherries völlig abhandengekommen ist. Selbst eine Führung mit zwei Toren ist alles andere als ein sicher geglaubter Sieg. Die 2:3-Niederlage gegen die Gunners war bereits das dritte Spiel der Saison, in dem Bournemouth nach einer Zwei-Tore-Führung noch mit einer Niederlage vom Feld ging.

Punktverluste nach einer Führung gehören in dieser Saison ins Portfolio der Gastgeber. Trainer Gary Neville sah seine Mannschaft bereits 17 Punkte nach einer Führung verspielen. Zum jetzigen Zeitpunkt verschenkten nur die Foxes mehr Zähler (19).

Bournemouth - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 2:3 Arsenal (A), 1:4 Manchester City (H), 1:0 Wolverhampton (A), 1:1 Newcastle (H), 0:1 Brighton (A).

Letzte 5 Spiele Team Y: 7:0 Manchester United (H), 2:0 Wolverhampton (H), 0:0 Crystal Palace (A), 2:5 Real Madrid (H); 2:0 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs. Liverpool: 0:9 (A), 1:2 (A), 0:3 (H), 0:3 (A), 0:4 (H)

Ein Trostpflaster ist der Blick auf die Bilanz nicht, ganz im Gegenteil: Bournemouth ist seit sieben direkten Duellen sieglos und das Torverhältnis über diesen Zeitraum liegt aus der Sicht der Gastgeber bei 1:28. Zudem sollte erwähnt werden, dass die Reds sechs ihrer letzten sieben Spiele gegen die Cherries mit einem Handicap von -1 gewinnen konnten.

Eine Stärke der Spieler von der Merseyside ist die letzte Viertelstunde einer Halbzeit. Zusammengenommen sorgte Liverpool für 21 von 47 Treffern in diesem Zeitraum. Hätten die Cherries die Pfeife in der Hand, würden sie beide Halbzeiten jeweils 15 Minuten verkürzen, das hätte ihnen 21 ihrer 51 Gegentore erspart.

Keinesfalls sollen Liverpools Schwächen in der Ferne unter den Rasen geschoben werden. Bisher reichte es nur zu drei Siegen in zwölf Gastauftritten. Der allgemeine Aufwärtstrend machte sich zuletzt jedoch auch auf fremden Plätzen bemerkbar. Auswärts verloren die Reds keine ihrer vergangenen beiden Partien und blieben jeweils ohne Gegentor.

Diese Serie könnte hier fortgesetzt werden. Bournemouth hat die wenigsten Großchancen der Premier League kreiert (28) und Liverpool nur ein Tor in zuletzt sieben Vergleichen eingeschenkt.

Unser Bournemouth - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool Handicap -1

Das Vitality Stadium war in den vergangenen drei Auftritten ein guter Ort für die Reds. Liverpool ging mit einem Torverhältnis von 11:0 als Sieger aus allen drei Partien hervor. Obwohl der LFC in dieser Saison auswärts immer wieder schwächelte, sollte die Klopp-Elf ihre wiedererlangte Energie zu einem eindeutigen Sieg nutzen können.