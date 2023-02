Bournemouth - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Bournemouth - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 25.02.2023 lautet: Unter der Woche bestätigten die Skyblues ihre aktuellen Probleme, Auswärtsspiele zu Ende zu bringen. Bournemouth könnte den nächsten Stolperstein darstellen, denn die Gastgeber hielten die vergangenen vier Spiele unter 2,5 Tore. Wir erwarten trotz der klaren Rollenverteilung eine enge Begegnung.

Sprechen wir von einer Schwächephase der Citizens, müssen wir das natürlich in Relation setzen. Allerdings: Pep Guardiola musste in den vergangenen Gastauftritten einige enge Duelle ertragen. Sollte Kevin de Bruyne erneut ausfallen, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines eindeutigen Sieges drastisch. Wir setzen mit einem Handicap von +2 auf die Cherries und spielen bei Happybet mit einer Quote von 1,87.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Manchester City auf „Sieg Bournemouth HC +2″:

City kassierte in vier der vergangenen fünf Partien gegen eine Mannschaft aus der zweiten Tabellenhälfte mindestens ein Gegentor.

Bournemouth fing sich in keinem der jüngsten vier Spiele mehr als ein Gegentor.

Pep Guardiola und sein Team gewannen lediglich drei der vergangenen elf Liga-Spiele mit mindestens zwei Toren Differenz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bournemouth vs Manchester City Quoten Analyse:

Ende November übernahm Gary O‘Neil die Leitung des Aufsteigers. Mittlerweile trägt dieser Wechsel Früchte - die Cherries verloren nur eines ihrer vergangenen vier Spiele. Das ändert zwar nicht die Rollenverteilung, doch macht eine Wette mit Handicap attraktiv. Favorisiert ihr eine Wette auf einen glatten Heimsieg, bieten sich Quoten im Bereich von 9,50 und 10,50.

Will Manchester City am Ende der Saison die dritte Meisterschaft in Folge feiern, ist ein Auswärtssieg Pflicht. Bisher erwies sich der Gegner aus dem Vitality-Stadium dafür als dankbarer Gegner - Manchester siegte in jedem der elf Vergleiche der obersten englischen Spielklasse. Dementsprechend gering fällt die Quote von 1,30 für einen Auswärtssieg aus.

Gastspiele gehörten zuletzt nicht zur Stärke des amtierenden englischen Meisters, weshalb wir eine solch niedrige Quote für einen Auswärtssieg nicht empfehlen. Favorisiert ihr City eindeutig und erwartet eine Art Befreiungsschlag, empfehlen wir auf einen Sieg der Skyblues (HC -1) zu setzen, der passable Quoten rund um 1,80 abwirft.

Bournemouth vs Manchester City Prognose: „Auswärtsspiele bereiten den Skyblues Schwierigkeiten“

Die Meisterschaft ist weiterhin in greifbarer Nähe. Dafür sollten die Citizens jedoch schleunigst ihre Souveränität bei Gastauftritten zurückerlangen. Aktuell reicht es durchschnittlich nur zu 1,75 Punkten pro Auswärtsspiel.

Zu häufig verpasst es die Guardiola-Elf den Sack zuzumachen und wird dafür bestraft. Exemplarisch reicht ein Blick auf das letzte Spiel gegen Nottingham. Dort vergab der Tabellenzweite Chance um Chance und ließ nach einem der wenigen Angriffe von Nottingham letztlich zwei eingeplante Punkte liegen.

Das Ergebnis führt uns unmittelbar zur Hauptproblematik: Auf der einen Seite musste Manchester in vier der vergangenen fünf Auswärtsspiele ein Gegentor hinnehmen und auf der anderen Seite erzielte City in nur einem der vergangenen fünf Gastspiele mehr als einen Treffer.

Zusätzlich schaffen es Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte überraschend häufig ein Tor zu erzielen. Torhüter Ederson sah sich in vier der letzten fünf Auftritte gegen ein solches Team genötigt, einen Ball aus dem eigenen Netz zu holen.

Grundsätzlich würde man behaupten, dass der amtierende englische Meister diese Rückschläge mühelos wegstecken kann. Allerdings besteht im gesamten Saisonverlauf die Problematik, in der Ferne Tore zu erzielen. Zum jetzigen Zeitpunkt erzielten Erling Haaland und Co. nur 31 Prozent der 60 Treffer in Auswärtsspielen. Anders gesagt sind es nur 19 Tore in zwölf Spielen.

Bournemouth - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 1:0 Wolverhampton (A), 1:1 Newcastle (H), 0:1 Brighton (A), 1:1 Nottingham (H), 0:2 Brentford (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 RB Leipzig (A), 1:1 Nottingham (A), 3:1 Arsenal (A), 3:1 Aston Villa (H); 0:1 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs. Manchester City: 0:4 (A), 1:2 (A), 1:2 (A), 1:3 (H), 0:1 (H)

Wettbewerbsübergreifend ist die Bilanz der letzten Begegnungen in auswärtigen Stadien besorgniserregend. Nur eines der vergangenen sechs Auswärtsspiele entschied Man City für sich. Dennoch ist die Favoritenrolle der Citizens gerechtfertigt.

Bournemouth gewann lediglich eines der vergangenen acht Premier-League-Spiele und entschied erst drei Heimspiele für sich. Allerdings sollten wir den jüngsten Trend nicht vernachlässigen: Der AFC verlor nur eines der vergangenen vier Ligaspiele und kassierte jeweils maximal einen Gegentreffer.

Auffallend gut präsentiert sich die Defensive bei Heimspielen. In elf Partien als Gastgeber ließen die Cherries nur zwölf Gegentore zu. Fraglos bleiben Probleme in der eigenen Offensive. Die Mannschaft aus dem Südwesten Englands erzielte erst 21 Treffer und hat in Open-Play-Situationen den niedrigsten xG-Wert (13,29).

Ähnlich wie es Nottingham schaffte, müssen die Gastgeber brutal effizient agieren. Ein Punkt, der den Cherries liegt, haben sie doch 30 Prozent ihrer Großchancen verwertet, was sie nach Crystal Palace zum besten Team in dieser Kategorie spült.

Unser Bournemouth - Manchester City Tipp: Sieg Bournemouth mit einem Handicap von +2

Den Cherries gelingt es in der Regel, Heimspiele bei wenigen Toren zu halten. Für Pep Guardiola und sein Team war es in der Ferne ohnehin zuletzt schwer, die eigene Qualität in Form von eindeutigen Ergebnissen widerzuspiegeln. Zudem könnte Kevin de Bruyne ausfallen, der ligaweit die meisten Chancen aller Spieler kreiert (75).