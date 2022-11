Brasilien - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2022

Mit einer starken zweiten Halbzeit und dem 2:0-Sieg gegen Serbien hat Brasilien seinen Status als Top-Favorit bei der WM 2022 untermauert. Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel könnte die „Selecao“ das Achtelfinale schon klarmachen. Allerdings treffen Neymar und Co. hier auf die Schweiz. Schon bei der WM 2018 gab es diese Paarung in der Gruppenphase. Die „Nati“ knöpfte dem großen Favoriten damals ein 1:1 ab. In Pflichtspielen, bzw. bei Weltmeisterschaften bleibt der fünffache Weltmeister somit noch ohne Sieg gegen die „Eidgenossen“. Diese Serie könnte allerdings am Montagabend zu Ende gehen. Wir trauen Brasilien hier sogar einen Handicapsieg zu und spielen somit zur Quote von 2.05 bei Bet3000 die Wette „Sieg Brasilien mit HC -1″.