Brasilien - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2022

Nach einer starken Quali wollen die Männer vom Balkan dieses Mal aber mehr. Zum Auftakt gegen Neymar und Co. am Donnerstag ist Serbien aber der klare Außenseiter. Gegen Brasilien gibt es nicht viel zu holen. So entscheiden wir uns für die Wette „Sieg Brasilien mit HC -1″ zu einer Quote von 2,25 bei Bildbet.