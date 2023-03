Braunschweig - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser Braunschweig - Bielefeld Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.03.2023 lautet: Im Kellerduell treffen am kommenden Sonntag Braunschweig und Bielefeld aufeinander. Der Verlierer könnte direkt ans Ende der Tabelle durchgereicht werden. In einem defensiv geführten Match sehen wir die Hausherren leicht im Vorteil.

Für die Löwen gab es zuletzt in Düsseldorf nichts zu holen. Bereits nach 45 Minuten lagen die Gäste mit 0:2 hinten und präsentierten sich nicht als ebenbürtiger Gegner. Null Punkte resultieren aus den letzten drei Pflichtspielen.

Um nicht nach unten durchgereicht zu werden oder gar die Rote Laterne zu übernehmen, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung gegen Bielefeld.

Die Almkicker auf der anderen Seite legten zuletzt ebenfalls große Probleme an den Tag und gingen dreimal in Serie leer aus. Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Konkurrenz mit Heidenheim (0:1), dem HSV (1:2) und Rostock (0:1) nicht zu verachten war.

In einem Abstiegskrimi auf Augenhöhe sehen wir leichte Vorteile bei den Gastgebern und raten zu einer Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ bei Winamax zu einer Quote von 1,96.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Bielefeld auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Braunschweig verlor nur drei der letzten neun Liga-Heimspiele (4S, 2U, 3N).

Bielefeld gewann weniger als 20 Prozent seiner Liga-Auswärtsspiele (2S, 2U, 7N).

Die Löwen bestritten acht der elf Liga-Heimspiele mit weniger als 3,5 Toren, Bielefeld absolvierte 9 der 11 Liga-Auswärtsspiele mit drei oder weniger Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Bielefeld Quoten Analyse:

Die Suche nach einem Aspiranten auf den Sieg verläuft bei diesem Kräftemessen im Sand.

Einen Heimsieg halten die Bookies nur für wenig wahrscheinlicher als einen Erfolg der Gäste aus Bielefeld. Am Drei-Wege-Markt sind die Quoten sehr ausgeglichen aufgestellt, wie ein Blick auf Winamax beweist.

Ebenfalls beinahe identisch verhalten sich die Quoten am „mehr/weniger als 2,5 Tore“ Markt. Nur eines der drei Duelle in Braunschweig endete zwischen beiden Mannschaften mit mehr als 2,5 bzw. mehr als 1,5 Toren.

Braunschweig vs Bielefeld Prognose: „Rutschen die Löwen in die Abstiegszone?“

Braunschweig ist als Aufsteiger in die Saison gestartet und somit war die Marschroute von Beginn an klar. In erster Linie soll die Klasse gehalten werden. Lediglich eines der vergangenen zehn Liga-Duelle wurde gewonnen (1S, 3U, 6N). Die letzten drei Begegnungen gingen in Serie verloren.

Dabei wiegt vor allem die 2:3-Heimniederlage gegen Kiel schwer. Die Hausherren hatten nämlich deutlich mehr vom Spiel und kamen zu mehr Abschlüssen. Dass die Löwen zuhause nicht gänzlich ihren Biss verloren haben, zeigten sie gegen Aufstiegskandidat Heidenheim. Ein 2:0-Erfolg lässt auf ein gewisses Maß an Heimstärke hoffen.

Offensiv zünden die Braunschweiger im eigenen Stadion kein Feuerwerk und jubeln im Schnitt 1,27 Mal pro Heimspiel. Sechs der bisherigen elf Heimspiele endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Bielefeld präsentierte sich in der laufenden Saison zweikampfstark. Nur Darmstadt zeigt mehr gewonnene Zweikämpfe in der gesamten Spielzeit auf. Trotzdem stimmten die Ergebnisse zuletzt keineswegs. Nur eines der jüngsten fünf Pflichtspiele wurde gewonnen. Dem 3:1 in Regensburg stehen vier Niederlagen gegenüber.

Der Absteiger aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs hat sich die Saison anders vorgestellt und legt zudem eine eklatante Auswärtsschwäche an den Tag. Nur zwei von insgesamt elf Begegnungen in der Ferne wurden siegreich gestaltet. Elf Mal wurde das Leder in den Stadien der Konkurrenten im gegnerischen Kasten untergebracht. Lediglich Nürnberg präsentierte sich offensiv mit acht Auswärtstoren harmloser.

Braunschweig - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:3 Düsseldorf (2.BL, A), 2:3 Kiel (2.BL, H), 1:2 Darmstadt (2.BL, A), 2:0 Heidenheim (2.BL, H), 2:4 Hamburg (2.BL, A).

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 0:1 Heidenheim (2.BL, H), 1:2 Hamburg (2.BL, A), 0:1 Rostock (2.BL, H), 3:1 Regensburg (2.BL, A), 1:2 Sandhausen (2.BL, H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Bielefeld: 1:4 (2.BL, A), 0:0 (2.BL, H), 2:2 (2.BL, A), 0:6 (2.BL, A), 3:2 (2.BL, H).

Bielefeld konnte bisweilen keines der drei Duelle im Eintracht-Stadion siegreich gestalten und zog zwei Mal den Kürzeren, ein weiteres Mal wurden die Punkte geteilt.

In der Hinrunde war es hingegen eine sehr deutliche Angelegenheit. Auf heimischem Boden setzten sich die Alm-Kicker sehr souverän mit 4:1 durch. Dabei lagen die Hausherren schon zur Pause mit 3:0 in Front. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist aber diesmal nicht mit einem ähnlichen Match zu rechnen.

Unser Braunschweig - Bielefeld Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Bei einem Duell zwischen einem Absteiger aus der Bundesliga und einem Aufsteiger aus der 3. Liga sollten die Rollen von Beginn an klar verteilt sein. Doch das ist in diesem Fall nicht so. Beide Konkurrenten sind mittlerweile im Abstiegskampf angekommen. Die Nerven liegen teilweise blank.

Die Hauptaufgabe lautet wohl: Kein frühes Gegentor kassieren! Aus diesem Grund rechnen wir mit einem defensiv ausgerichteten Spiel, das wenig Tore mit sich bringt.

Braunschweig hat mit dem 2:0-Erfolg gegen Heidenheim gezeigt, dass mit den Löwen zu Hause zu rechnen ist.