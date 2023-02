Braunschweig - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Braunschweig - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.02.2023 lautet: Aufsteiger Braunschweig muss dringend seine Sieglos-Serie stoppen. Sonst rutscht die Eintracht immer weiter ab. Gegen Heidenheim wartet aber eine schwere Aufgabe.

Aufsteiger Braunschweig stand vom 1. bis zum 10. Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Dann ging es für die Löwen mit sieben Spielen in Folge ohne Niederlage bis auf Platz 11 hinauf.

Seit sechs Spielen wartet der BTSV nun schon aber wieder auf einen Sieg. Das 2:4 beim HSV am Sonntag war die dritte Niederlage in diesem Zeitraum. Und am 19. Spieltag geht es für die Blau-Gelben gegen den nächsten Aufstiegs-Kandidaten: Am Samstag empfängt die Eintracht daheim den 1. FC Heidenheim.

Für die Buchmacher sind die Hausherren hier auch die leichten Außenseiter. Wir entscheiden uns beim Braunschweig vs Heidenheim Tipp mit einer Quote von 1,82 bei Winamax für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Heidenheim auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten drei Heimspielen von Braunschweig fielen zusammengenommen nur 2 Tore

Heidenheim kommt in 9 Gastspielen dieser Saison auf 12 Treffer

Die Wette „Unter 2,5 Tore“ hätte in den letzten 5 Duellen zwischen beiden Vereinen 4 Mal Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Heidenheim Quoten Analyse:

Beide Teams stehen aktuell auf dem Relegationsplatz: Die Löwen auf Rang 16 und der FCH auf Platz 3. Daraus ergibt sich bei der Braunschweig vs. Heidenheim Prognose auch die Einschätzung der Buchmacher.

Die Gäste sind mit Quoten im Schnitt von 2,39 die Favoriten. Doch auch die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,97 nicht chancenlos.

Braunschweig vs Heidenheim Prognose: Löwen müssen die Defensive in den Griff bekommen

Auf der einen Seite lieferte Braunschweig dem HSV am Sonntag im Volksparkstadion einen offenen Schlagabtausch und kam trotz eines frühen 0:2 und eines 1:3 immer wieder ran. Der Treffer zum 4:2-Sieg für die Hausherren fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Auf der Gegenseite wird die Mission Klassenerhalt mit einer solchen Defensivleistung schwer.

Der Aufschwung der Löwen war eng mit den Verpflichtungen von Nathan de Medina und Filip Benkovic verbunden. Zusammen mit Brian Behrendt war die Dreierkette ab Ende September sehr stabil und damit ein Hauptgrund für den Zwischenspurt. Doch Behrendt und Benkovic fehlen seit geraumer Zeit und befinden sich nach Verletzungen in der Reha. Trotz sechs Ligaspielen in Folge ohne Sieg wurde der Vertrag mit Coach Michael Schiele vor kurzem bis 2025 verlängert.

In der Hinrunde stellte Heidenheim diverse Vereinsrekorde auf. Zudem hat sich der FCH schon längst unter den Top-Teams in der 2. Bundesliga etabliert. Trotzdem bleiben die Verantwortlichen bescheiden und rufen nicht den Aufstieg als Ziel aus. Denn laut Coach Frank Schmidt gibt es sechs oder sieben Mannschaften, die aufgrund ihrer Möglichkeiten eigentlich am Ende vor der Mannschaft von der Ostalb stehen müssten.

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause tat sich Heidenheim daheim gegen Rostock schwer. In einem Duell auf Augenhöhe machte die Abgezocktheit der Hausherren beim 2:0-Heimerfolg den Unterschied.

Die Schwaben sind, was die Anzahl der in der Offensive eroberten Bälle angeht, das beste Team der 2. Bundesliga. Auch steht der FCH mit sieben Siegen und zwei Remis aus neun Spielen auf Platz 1 in der Heimtabelle. Im Auswärtsranking reicht es jedoch auch für einen guten Rang 4.

Braunschweig - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:4 HSV (A), 2:0 Altglienicke (H), 3:1 Hallescher FC (H), 0:1 Hertha (A), 0:1 Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:0 Hansa Rostock (H), 1:0 Piast Gliwice (H), 2:2 CFR Cluj (A), 1:1 Viktoria Pilsen (A), 1:0 Ingolstadt (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Heidenheim: 0:3 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 0:2 (A), 2:0 (H)

Von 15 Spielen gegen Braunschweig konnte Heidenheim nur drei gewinnen. Dem gegenüber stehen drei Remis und neun Niederlagen.

Zu Gast bei der Eintracht hat der FCH mit nur einem Unentschieden, sechs Pleiten und 3:15 Toren sogar eine besonders schlechte Bilanz.

Seit neun Duellen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr. Die letzten fünf Aufeinandertreffen endeten jeweils mit einem Zu-Null-Heimsieg der Gastgeber. Am 2. Spieltag der laufenden Saison feierte der FCH einen 3:0-Heimerfolg.

Unser Braunschweig - Heidenheim Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Drei von vier Saisonsiege fixierte die Eintracht im eigenen Stadion. Zudem macht der direkte Vergleich gegen Heidenheim Hoffnung. Alle fünf Zweitliga-Heimspiele gegen den Verein von der Ostalb konnte Braunschweig gewinnen.

Trotzdem spielen wir keinen Ergebnistipp, da die Formkurve eigentlich klar für die Gäste spricht. Allerdings rechnen wir mit einem engen und wenig torreichen Spiel.