Braunschweig - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Braunschweig - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Während der FCK sein Ziel erreicht hat, schwebt Braunschweig noch immer in großer Abstiegsgefahr. In einem engen Duell der beiden Vereine dürften nicht viele Tore fallen.

Kaiserslautern hatte zuletzt ein paar Probleme. Vor allem mit dem Erreichen der berühmten „40-Punkte-Marke“. Doch man darf die Pfälzer nie abschreiben, das hat der vergangene Spieltag wieder einmal gezeigt. Als erste Mannschaft seit dem Bestehen der 2. Bundesliga ist es den Roten Teufeln gelungen, nach der 90. Minute einen Rückstand von zwei Toren noch in ein Remis zu verwandeln.

Damit ist das primäre Saisonziel schon am 26. Spieltag erreicht. Nun kann sich der FCK im Endspurt der Saison neuen Zielen widmen. In der Fremde tat sich der Aufsteiger zuletzt aber schwer. Am Samstag in Braunschweig könnte die Schuster-Elf diese Bilanz aufpolieren. Die Bookies rechnen aber mit einer völlig ausgeglichenen Partie. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,87 bei Betano die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Kaiserslautern auf „Unter 2,5 Tore“:

Braunschweig erzielte in den letzten 3 Partien nur 2 Treffer

Kaiserslautern ist seit 4 Auswärtsspielen ohne eigenes Tor

Der Wert „2,5 Tore“ wurde nur in 2 der 13 Zweitliga-Duelle der beiden Teams überschritten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Der FCK steht als Aufsteiger immer noch auf dem siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang 3 beträgt allerdings 10 Zähler. Mit dem Remis am Samstag hat sich Braunschweig ans rettende Ufer geschafft. Das Polster auf den ersten Abstiegsrang ist jedoch nur einen Punkt dick.

Bei der Braunschweig vs Kaiserslautern Prognose können sich die Buchmacher auf keinen Favoriten festlegen. So wird ein Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 2,67 belohnt. Und für einen Erfolg der Gäste gibt es durchschnittliche Quoten von 2,65.

Braunschweig vs Kaiserslautern Prognose: Kann der FCK auch auswärts punkten?

Nach dem so wichtigen 1:0-Heimsieg im Derby gegen den Erzrivalen Hannover wollten die Löwen am Wochenende in Karlsruhe nachlegen. Die Gäste gingen auch früh in Führung. Doch im zweiten Durchgang musste Braunschweig zunächst das 1:1 und dann auch noch Gelb-Rot für Keeper Fejzic hinnehmen. So waren die Niedersachsen am Ende mit dem 1:1 zufrieden.

Mit fünf Punkten aus den letzten vier Spielen hat sich der BTSV im Keller ein wenig Luft verschafft. Doch die Situation bleibt immer noch angespannt. In der Rückrunde kommt die Eintracht in neun Spielen nur auf zwei Siege. Zudem sind 18 Gegentore der zweitschwächste Wert in der zweiten Saisonhälfte. Fünf der sechs Saisonsiege feierte die Mannschaft von Trainer Michael Schiele im eigenen Stadion.

Die Hinrunde hatte der FCK noch auf einem sensationellen vierten Platz beendet und nur zwei Pleiten kassiert. In den neun Partien der Rückserie setzte es allerdings schon vier Niederlagen. So ging es den Pfälzern zuletzt nur noch um das Erreichen der 40 Punkte, die man gemeinhin für den Ligaverbleib braucht. Im Heimspiel am Samstag gegen Heidenheim sah es so aus, als würde Kaiserslautern dieses Ziel erneut verpassen.

Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit lagen die Hausherren auf dem Betzenberg noch mit 0:2 hinten. Dabei hatten die Pfälzer in der ersten Halbzeit keinen Schuss des Tabellenzweiten aufs eigene Tor zugelassen. Doch in der Offensive taten sich die Männer von Coach Dirk Schuster schwer. Erst die späten Joker de Preville und Hercher sorgten für das zehnte Unentschieden in dieser Spielzeit.

Braunschweig - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 KSC (A), 2:1 HSV (A), 1:0 Hannover (H), 0:2 Nürnberg (A), 3:3 Bielefeld (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:2 Heidenheim (H), 0:2 Darmstadt (A), 2:2 Sandhausen (H), 0:2 Magdeburg (A), 3:1 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Kaiserslautern: 1:1 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 2:0 (H), 3:0 (A)

Beide Traditionsvereine standen sich schon in 63 Pflichtspielen auf dem Rasen gegenüber. Im Unterhaus konnte der BTSV in 13 Vergleichen nur zwei Siege gegen den FCK feiern. Beide Erfolg stammen aus der Saison 2016/17. Damals entschieden die Niedersachsen beide Spiele mit 1:0 für sich. Die jüngsten drei Aufeinandertreffen endeten allesamt mit einer Punkteteilung. Nur in einem der vergangenen zehn Duelle behielten die Gastgeber alle drei Punkte zu Hause.

Unser Braunschweig - Kaiserslautern Tipp: Unter 2,5 Tore

Seit sechs Pflichtspielen hat der 1. FC Kaiserslautern daheim nicht verloren. In der Fremde sind die Pfälzer aber seit vier Partien ohne Punkt und Tor. Doch auch die Löwen waren jüngst alles andere als konstant. In den 13 Zweitliga-Vergleichen zwischen Braunschweig und Kaiserslautern fielen nur zweimal mehr als zwei Tore. Wir glauben, dass diese Serie fortgesetzt wird.