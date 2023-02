Braunschweig - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2023

Unser Braunschweig - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.02.2023 lautet: Kiel trifft, aber bleibt mal wieder nicht ohne Gegentor.

Zum Auftakt des 21. Spieltags in der 2. Bundesliga kommt es am Freitag unter anderem zum Duell zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel. Beide Teams sind mit dem bisherigen Abschneiden im Jahr 2023 nicht wirklich zufrieden. In der Vergangenheit hatten meist die Kieler die Nase vorne, die auch das Hinspiel gewannen. Doch dieses Mal müssen die Störche auswärts ran. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Kiel auf „Beide treffen“

Braunschweig hat nach 20 Spieltagen 32 Gegentreffer kassiert

Kiel stellt mit 34 Gegentoren die viertschwächste Abwehr

In zwölf der letzten 13 Zweitligaspiele der Störche trafen beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Kiel Quoten Analyse:

Einen echten Favoriten gibt es in diesem Spiel nicht. Das sehen nicht nur wir so, sondern auch die besten Online-Buchmacher. Für Wetten auf einen Heimsieg des BTSV gibt es Quoten um 2,70. Die Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtsdreier liegen mit Werten bis 2,50 nur knapp darunter.

Wie beim Großteil der Zweitligapartien erwarten die Bookies auch hier Tore auf beiden Seiten. Die Quoten für „Beide treffen“ erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,60. Kaum nennenswert höher sind die Wettquoten für einen Tipp auf „Über 2,5 Tore“. Die Quotenverteilung bei den Siegwetten können wir so stehen lassen.

Braunschweig vs Kiel Prognose: Ausgeglichenes Match

Fast hätte Eintracht Braunschweig seinem alten Trainer ein Bein gestellt. Bei Spitzenreiter SV Darmstadt um Ex-Löwen-Coach Torsten Lieberknecht führte der BTSV am vergangenen Wochenende bis zur 82. Minute mit 1:0. Am Ende musste der Aufsteiger dann aber doch mit einer 1:2-Pleite vom Feld gehen.

Damit bleibt der 2:0-Heimerfolg gegen Aufstiegsaspirant Heidenheim vom Spieltag davor der einzige Sieg in den letzten neun Pflichtspielen. Von den anderen acht Partien wurden fünf verloren. Im engen Tabellenkeller steht die Eintracht auf Rang 14, hat aber selbst auf Schlusslicht Jahn Regensburg nur einen Vorsprung von zwei Punkten.

Um sicher über dem Strich zu bleiben, ist also am Freitag ein Heimsieg vonnöten. Und zu Hause holen die Löwen auch den Großteil ihrer Zähler. Genauer gesagt: Mit 14 Punkten holten sie zu Hause genau doppelt so viele wie auswärts. Daheim gab es auch nur elf der insgesamt 32 Gegentore.

Zu Hause hat Braunschweig zuletzt im Jahr 1995 ein Heimspiel gegen Kiel verloren, damals noch in der Regionalliga Nord. Seitdem blieben die Löwen in neun Heimpartien gegen die Löwen in allen Wettbewerben ungeschlagen. Die jüngsten beiden Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga in den Jahren 2017 und 2020 endeten torlos.

Braunschweig - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:2 Darmstadt (2BL, A), 2:0 Heidenheim (2BL, H), 2:4 HSV (2BL, A), 2:0 Altglienicke (Test, N), 3:1 Hallescher FC (Test, N)

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:3 Magdeburg (2BL, H), 1:2 Kaiserslautern (2BL, A), 2:1 Fürth (2BL, H), 1:2 Hannover (Test, N), 1:2 Bielefeld (Test, N)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Kiel: 0:3 (2BL, A), 1:3 (2BL, A), 0:0 (2BL, H), 2:6 (2BL, A), 0:0 (2BL, H)

Torlos endete noch kein Spiel der Braunschweiger in diesem Kalenderjahr - und auch keines der Kieler. Im Gegenteil: In allen drei bisherigen Partien der Störche 2023 gab es mindestens drei Treffer. Stets konnten beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielen. Ohnehin scheint die Wettoption „Beide treffen“ beim KSV eine Bank zu sein.

In zwölf der letzten 13 Zweitligapartien der Kieler schafften es jedenfalls beide Teams auf die Anzeigetafel. Mit schon 34 Gegentoren stellen die Störche als Achter der Tabelle die viertschwächste Abwehr im Unterhaus. Nur die Teams auf den aktuellen Rängen 15, 17 und 18 haben mehr Gegentreffer als Holstein.

Gegen eines dieser drei Teams, namentlich Magdeburg, musste Kiel am letzten Wochenende ran. Zu Hause gab es gegen das damalige Schlusslicht eine 2:3-Schlappe und das, obwohl man sowohl mit 1:0 als auch mit 2:1 führte. Es war nach dem 1:2 am Betzenberg gegen Kaiserslautern die zweite Niederlage in Folge.

Überhaupt lassen die letzten Ergebnisse des KSV ein wenig zu wünschen übrig. Schließlich gab es nur einen Dreier aus den letzten fünf Partien. Immerhin kann man mit der Offensivleistung weitestgehend zufrieden sein. Mit 35 Toren hat Kiel die viertmeisten der Liga. Insgesamt fielen in Partien Holsteins bislang 69 Tore. Nur in den Spielen Paderborns gab es eines mehr.

Unser Braunschweig - Kiel Tipp: Beide treffen

Keiner hat so richtig Argumente auf seiner Seite. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage steht Kiel auf Rang zwölf mit nur fünf Punkten und 6:7 Toren. Der BTSV ist mit vier Zählern und 6:8 Treffern zwei Plätze dahinter. Auf einen Sieger würden wir hier nicht wetten, sondern uns auf die bereits angesprochene „Bank“ in Spielen der Störche verlassen.