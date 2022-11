Bremen - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten

Am Dienstag erlebte der SVW in der Münchner Allianz Arena ein Debakel mit einem halben Dutzend Gegentreffer. Die Bullen dagegen konnten das Spitzenspiel gegen den bis dato Zweiten aus Freiburg letztendlich souverän für sich entscheiden. Sie befinden sich in bestechender Form, was allen voran mit einem Namen zusammenhängt: Christopher Nkuku. Auch an der Weser soll der Franzose für die nötigen drei Punkte sorgen, damit sein Team die Winterpause auf einem Champions-League-Platz verbringt. Wir sehen hierfür gute Chancen und entscheiden uns für den Tipp auf mindestens einen Treffer durch Nkunku zu einer Quote von 2,10 bei ADMIRALBET.