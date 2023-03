Brest - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Brest - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 11.03.2023 lautet: In der Liga stellen die Kicker aus der französischen Hauptstadt das Maß aller Dinge dar und marschieren zur 11. Meisterschaft. Stade Brest fungiert dabei nur als Zwischenstopp und wird einen Dreier der Gäste wohl nicht verhindern können.

Brest schöpfte zuletzt auf nationaler Ebene neues Selbstvertrauen. Nach fünf sieglosen Begegnungen (3N, 2U) sprang am Sonntag gegen Racing Straßburg ein knapper 1:0-Erfolg heraus. Dabei war Franck Honorat als Matchwinner zu betiteln. Kurz vor der Pause sorgte dieser nämlich für den einzigen Treffer im Spiel und bescherte seinen Farben drei glückliche Punkte, da die Gastgeber über weite Strecken spielbestimmend waren.

PSG schied am Mittwoch gegen Bayern im Achtelfinale der Königsklasse aus. Bereits das zweite Jahr in Folge musste der Scheich-Klub seine Zelte im Achtelfinale abbauen. Da die Hauptstädter im Coupe de France ebenfalls ausgeschieden sind, gilt der Fokus voll und ganz der Ligue 1.

Gerade aufgrund des Ausscheidens der Pariser in der Königsklasse ist mit einer Reaktion zu rechnen. Aus diesem Grund tendieren wir zu einer Mehrfachwette auf „Sieg PSG & Über 1,5 Tore“. Für diesen Spielausgang bietet Winamax eine Quote von 1,56 .

Darum tippen wir bei Brest vs PSG auf „Sieg PSG & Über 1,5 Tore“:

Paris St. Germain verlor in Brest keines der vergangenen acht Spiele (7S, 1U).

PSG ist neben Marseille das auswärtsstärkste Team der Ligue 1 (9S, 1U, 3N).

Brest zählt daheim zu den schwächsten Mannschaften der Liga (2S, 5U, 5N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brest vs PSG Quoten Analyse:

Bei den Mannen von Trainer Christophe Galtier sitzt der Stachel nach dem Ausscheiden aus der Königsklasse tief. Trotzdem sehen die besten Buchmacher die Gäste aus der französischen Hauptstadt als klaren Favoriten in diesem Match. Für einen Auswärtssieg servieren die Wettanbieter eine Brest PSG Quote zwischen 1,35 und 1,40.

Ein Heimsieg wirkt bei einer Quote von über 7,00 sehr unwahrscheinlich. Keines der vergangenen acht Heimspiele gegen PSG brachte ein Erfolgserlebnis mit sich. Daran dürfte sich auch diesmal nichts ändern.

Brest vs PSG Prognose: „Hält die Brest-Defensive Mbappé, Messi und Co. stand?“

Gegenüber der vergangenen Saison wanderte Brest in der Tabelle aktuell vier Plätze weiter nach unten und muss sich langsam aber sicher mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist aufgrund des Sieges am vergangenen Spieltag auf zwei Punkte angewachsen, stellt aber alles andere als ein komfortables Polster dar.

Der Klassenerhalt soll mit Trainer Éric Roy realisiert werden. Seit Januar hat der 55-Jährige das Zepter des Handelns übernommen und legt bisweilen eine durchwachsene Bilanz von 1,18 Punkten pro Pflichtspiel an den Tag. Da ist noch deutlich Luft nach oben.

Vor allem in heimischen Gefilden zeigten sich die Kicker aus der Hafenstadt im Nordwesten Frankreichs wenig überzeugend und gewannen nur eines der letzten fünf Heimspiele (2U, 2N). In zwei Drittel der Begegnungen auf heimischem Boden resultierte zumindest ein Tor. Neun der zwölf Heim-Ansetzungen endeten mit mehr als 1,5 Toren.

In der französischen Ligue 1 spielte PSG zuletzt stark auf und gewann fünf der verstrichenen sechs Duelle. Den Erfolgen steht lediglich ein 1:3 in Monaco gegenüber. Mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Marseille ist die elfte Meisterschaft schon beinahe in trockenen Tüchern.

Brest - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brest: 1:0 Racing Straßburg (L1, A), 1:2 Lille (L1, A), 1:2 Monaco (L1, H), 0:3 Montpellier (L1, A), 1:1 Lens (L1, H).

Letzte 5 Spiele PSG: 0:2 Bayern (CL, A), 4:2 Nantes (L1, H), 3:0 Marseille (L1, A), 4:3 Lille (L1, H), 0:1 Bayern (CL, H).

Letzte 5 Spiele Brest vs. PSG: 0:1 (L1, A), 0:2 (L1, A), 2:4 (L1, H), 0:2 (L1, H), 0:3 (Pokal, H).

Auswärts lassen sich die Mannen aus der französischen Hauptstadt nicht die Butter vom Brot nehmen und setzten sich in mehr als zwei Drittel der Liga-Fernduelle durch. In mehr als 80 Prozent der Auswärtsspiele steht ein eigener Treffer zu Buche. Zehn der 13 Begegnungen in der Fremde endeten mit zwei oder mehr Toren.

Keines der vergangenen acht Spiele in Brest hat PSG verloren. Sieben Siege und ein Remis untermauern die Favoritenrolle der Gäste aus der Hauptstadt in unserer Brest PSG Prognose.

Unser Brest - PSG Tipp: „Sieg PSG & Über 1,5 Tore“

PSG hat den mit Abstand teuersten Kader in der französischen Ligue 1 und bringt 889,05 Millionen Euro auf die Waage. Wenngleich sich der große Triumph auf internationaler Ebene auch in dieser Saison nicht einstellt, gibt es im französischen Oberhaus des Fußballs kaum jemanden, der dem Starensemble um Messi und Co. das Wasser reichen kann.

Über das gefährliche Kurzpassspiel wird der Spitzenreiter die Gastgeber aus Brest an den Rande der Verzweiflung bringen und klare Feldvorteile erzielen. Ein hoher Ballbesitz und zahlreiche Abschlüsse, die von der besten Offensive der Liga (66 Tore) genutzt werden, sind schon fast vorauszusetzen.