Brighton - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2023

Aktuell steht Liverpool auf dem sechsten Tabellenplatz und damit noch in Reichweite der Europapokal-Plätze. Doch der Rückstand auf die Champions League beträgt schon sieben Zähler und droht immer größer zu werden. Denn die Männer von Jürgen Klopp kassierten in den letzten sieben Ligapartien drei Niederlagen. Wollen die Reds noch in die Königsklasse einziehen, dürfen sie sich nicht mehr so viele Patzer leisten. Am Samstag wartet mit dem Gastspiel in Brighton aber schon die nächste schwere Aufgabe. Die Buchmacher schlagen sich auf die Seite der Gäste, rechnen aber nicht mit einer eindeutigen Nummer. Auch wir entscheiden uns bei dieser Partie für die Wette „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,56 bei Bet-at-home.