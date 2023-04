Brighton - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Brighton - Manchester United Tipp zum FA-Cup-Spiel am 23.04.2023 lautet: Zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte stehen die Seagulls im Halbfinale. Dort wollen sie es mit den Red Devils aufnehmen, die unter der Woche gegen Sevilla aus der Europa League ausgeschieden sind.

Manchester United hat in dieser Saison bereits den League Cup gewonnen und steht zum 31. Mal im FA-Cup-Halbfinale - ein Rekord für diesen Wettbewerb. Dort ist eine Überraschung durch Brighton & Hove Albion nicht ausgeschlossen. Die Seagulls gewannen die beiden vergangenen Aufeinandertreffen. Wir erwarten den dritten Sieg in Serie und setzen bei Bwin zu einer Quote von 2,25 auf einen Sieg der offiziellen „Gastgeber“, das Halbfinale findet im Wembley-Stadion statt. .

Darum tippen wir bei Brighton vs Manchester United auf „Sieg Brighton“:

Brighton vs Manchester United Quoten Analyse:

Brighton vs Manchester United Prognose: „Eine der besten Offensiven der Premier League“

In der höchsten englischen Spielklasse kassierte Brighton nach Manchester City und Newcastle die wenigsten erwartbaren Gegentore aus dem Spiel heraus. Die Stärken wurden bereits in den vergangenen beiden Duellen mit den Red Devils deutlich, die jeweils gewonnen werden konnten.

Brighton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Ein Schnitt von 2,40 Punkten pro Heimspiel in der Premier League zeigt, wie stark die Leistungen im Old Trafford sind. Allerdings findet das Halbfinale gegen Brighton auswärts im Londoner Wembley-Stadion statt. Man darf gespannt sein, ob sich Uniteds Auswärtsschwäche auch auf neutralem Boden bemerkbar macht.

Mut machen dagegen die vorherigen Vergleiche im FA-Cup. Man United gewann bisher alle fünf direkten Duelle in diesem Wettbewerb. Letztmals setzten sich die Red Devils in der Saison 17/18 im Viertelfinale gegen Brighton durch.

Unser Brighton - Manchester United Tipp: Sieg Brighton

Brighton ist ein schwer zu schlagendes Team, das sowohl offensiv als auch defensiv zu den besten Mannschaften der Premier League gehört.United könnte an der eigenen Auswärtsschwäche scheitern, auch wenn es für die De Zerbi-Elf ebenfalls eine Partie in der Fremde ist. Zudem zeigten Marcus Rashford und Co. in drei von vier Halbzeiten gegen Sevilla eine schwache Leistung.