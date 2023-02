Bristol - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 28.02.2023

Unser Bristol - Manchester City Tipp zum FA Cup Spiel am 28.02.2023 lautet: Im Ligapokal sind die Skyblues schon frühzeitig ausgeschieden. Das Duell im FA Cup am Dienstag gegen den Zweitligisten Bristol City hat aber nicht viel Überraschungs-Potenzial.

Nun will ManCity aber ins Pokal-Viertelfinale einziehen. Laut den Wettquoten dürfte hier nicht viel schiefgehen. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,52 bei Winamax die Wette „Sieg ManCity mit Handicap -1″.

Darum tippen wir bei Bristol vs Manchester City auf „Sieg Man City mit HC -1″:

Bristol vs Manchester City Quoten Analyse:

So wird ein Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit gerade mal mit Quoten im Schnitt von 1,21 belohnt. Auf der Gegenseite ist ein Sieg der Hausherren nach 90 Minuten mit durchschnittlichen Quoten von 12,7 aus Sicht der Bookies ziemlich unwahrscheinlich.

Bristol vs Manchester City Prognose: Die Skyblues brauchen Titel

Der Bristol City FC hat bisher nur neun Jahre in der höchsten englischen Spielklasse verbracht. Seit es die Premier League gibt, waren die Robins aber nicht mehr erstklassig. Der letzte Aufenthalt in der ersten Liga endete 1980. Seit 2015 kann sich der Verein immerhin in der Championship halten. Die beste Platzierung war dabei ein achter Rang im Jahr 2018/19. In den vergangenen Jahren ging es für Bristol aber eher gegen den Abstieg.