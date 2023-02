Brügge - Benfica Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2023

Mit Brügge und Benfica Lissabon treffen im Achtelfinale zwei Teams aufeinander, die man aufgrund ihrer Gegner in der Gruppenphase eher nicht in der Runde der letzten 16 vermutet hätte. Doch beide Mannschaften setzten sich gegen die Konkurrenz durch und einer von ihnen wird dann auch das Viertelfinale erreichen. Wir sehen Benfica im Vorteil und denken, dass die Portugiesen schon im Hinspiel den Grundstein für das Weiterkommen legen können. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1.57 bei Betano.

Darum tippen wir bei Brügge vs Benfica auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Brügge hat nur eines der letzten 13 Pflichtspiele in der regulären Spielzeit gewonnen

Benfica hat keines der letzten 8 Pflichtspiele in der regulären Spielzeit verloren

In 9 der letzten 10 Partien Brügges gab es mindestens 2 Tore; bei Benfica war das in 12 der letzten 13 Partien der Fall

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brügge vs Benfica Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher schicken die Gäste aus Portugal in diesem Hinspiel als Favorit ins Rennen. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Quoten um 1,85. Auf der anderen Seite kann man für einen Tipp auf einen Heimerfolg Wettquoten über 4,00 erhalten.

Dass beide Kontrahenten treffen, halten die Bookies für wahrscheinlich. Die diesbezüglichen Werte liegen bei 1,70. Nur unwesentlich höher sind die Quoten bei der Torwette „Über 2,5″. Die Quotenverteilung geht vor allem angesichts der letzten Form der Gastgeber in Ordnung.

Brügge vs Benfica Prognose: Benfica dominiert das Spielgeschehen

Denn die Hausherren treten aktuell gehörig auf der Stelle. In der heimischen Jupiler League gab es am Wochenende im Heimspiel gegen Vizemeister Union Saint-Gilloise ein Remis - mal wieder. In den letzten neun Ligaspielen gab es nämlich gleich sieben Mal eine Punkteteilung. Von den letzten zehn Partien im belgischen Oberhaus konnte nur eine einzige gewonnen werden.

Das war dann auch gleichzeitig der einzige Sieg Brügges in den letzten 13 Pflichtspielen - zumindest in der regulären Spielzeit. Es gab noch einen weiteren im belgischen Pokal bei den Amateuren von Patro Eisden, dort aber erst in der Verlängerung. Aber auch im nationalen Cup ist man mittlerweile ausgeschieden.

Mit 20 Punkten Rückstand auf Genk ist die Titelverteidigung längst kein Thema mehr. Selbst steht Club Brügge aktuell auf Rang vier. Dabei waren die Belgier stark in die Saison gestartet und sorgten allen voran in der Champions League mit drei Siegen zum Auftakt gegen Leverkusen, in Porto und gegen Atletico Madrid für Furore.

Es sollte aber nur noch ein weiterer Punkt folgen, der schließlich für Platz zwei reichte. Der 4:0-Erfolg beim FC Porto war dabei der einzige gegen ein portugiesisches Team in den letzten fünf Aufeinandertreffen dieser Art. Die anderen vier Duelle mit den Mannschaften aus der Primeira Liga wurden alle verloren - einschließlich des Rückspiels gegen Porto (0:4).

Brügge - Benfica Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brügge: 1:1 Union Saint-Gilloise (JL, H), 0:0 Royal Antwerpen (JL, A), 2:1 Zulte Waregem (JL, A), 2:2 Charleroi (JL, H), 1:1 St. Truiden (JL, A)

Letzte 5 Spiele Benfica: 1:1, 5:6 n. E. Sporting Braga (Pokal, A), 3:0 Casa Pia (LP, H), 3:0 Arouca (LP, A), 2:0 Pacos de Ferreira (LP, A), 3:0 Santa Clara (LP, A)

Noch keine Spiele zwischen Brügge und Benfica

Verloren hat auch Benfica seine Pokalpartie am Wochenende. Bei Sporting Braga gab es ein 5:6 im Elfmeterschießen und damit das Aus im Viertelfinale. Mit dieser Pleite endete auch eine Serie von sieben Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage, von denen Lissabon sechs gewinnen konnte.

Die Tabelle in der Primeira Liga führen die Aguias relativ komfortabel mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Porto an. Kurios: An den bisherigen 20 Spieltagen gab es nur eine Pleite und auch die war gegen Braga. Das waren dann auch die einzigen beiden Niederlagen in 37 Pflichtspielen Benficas in dieser Saison.

Die Champions-League-Gruppenphase überstanden die Adler ohne Schlappe und setzten sich am Ende aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore gegenüber dem punkt- und torgleichen Starensemble von PSG durch. Die letzten beiden Gruppenspiele hatte Benfica gewonnen. Drei CL-Siege in Serie gab es zuletzt in der Saison 2005/2006.

Gegen Teams aus Belgien spielten die Portugiesen in der Vergangenheit gerne. Von 14 Duellen mit Mannschaften aus der Jupiler League wurde nur eines verloren. Es gab ansonsten neun Siege und vier Remis. Ein Aufeinandertreffen mit dem Club Brügge gab es dabei noch nicht.

Unser Brügge - Benfica Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Vorteil Benfica - und zwar auch schon im Hinspiel. Ein gewisses Restrisiko bleibt aber, denn auch wenn Brügge nur eines der letzten 13 Pflichtspiele in der regulären Spielzeit gewann, haben die Belgier auch nur drei der letzten 14 Pflichtspiele verloren und sind seit sechs Partien ungeschlagen. Dennoch rechnen wir damit, dass es nicht zu einem Heimsieg reicht. Tore sollte es in diesem Spiel geben und unter normalen Umständen auch mehr als eines. In neun der letzten zehn Spiele mit Beteiligung Brügges gab es mindestens zwei Treffer. Bei den Portugiesen gab es mindestens zwei Tore in zwölf der letzten 13 Partien.