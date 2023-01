Buccaneers - Cowboys Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL-Wild-Card-Wette | Wie weit kommt der GOAT in dieser Postseason?

Auf den ersten Blick müssten die Gäste die klaren Favoriten sein. Wir denken aber, dass man in Dallas nicht sehr glücklich über das Wild-Card-Los war. Und Tom Brady hat in seiner Karriere gegen die Cowboys in sieben Spielen noch nie das Feld als Verlierer verlassen. Zudem hatte „Big D“ in der Fremde einige Schwierigkeiten und vier seiner fünf Niederlagen in dieser Saison „on the Road“ kassiert. In jeder Saison gibt es in den Play-offs den einen oder anderen Upset. Für uns sind dieses Mal die Bucs der Kandidat für die Überraschung.