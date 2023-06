Bundesliga Relegation 2023 Rückspiele: Gratiswetten & Bonusangebote

Die Hinspiele der 1. und 2. Bundesliga Relegation sind gespielt. Am Ende beider Begegnungen standen deutliche Ergebnisse: Der Hamburger SV unterlag in Stuttgart mit 0:3, Arminia Bielefeld musste sich in Wiesbaden mit 0:4 geschlagen geben. Diese deutlichen Ergebnisse im Rückspiel noch zu drehen, könnte ein schwieriges Unterfangen werden.