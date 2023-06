Cagliari – Bari Tipp, Prognose & Quoten | 08.06.2023

Unser Cagliari - Bari Tipp zum Serie B Aufstiegs Playoff Spiel am 08.06.2023 lautet: Beide Konkurrenten wollen sich im Hinspiel eine gute Ausgangssituation verschaffen. Aufgrund des Heimrechts sehen wir die Hausherren leicht in der Favoritenrolle.

Nur mit viel Mühe konnte Cagliari das Halbfinale der Aufstiegs-Relegation überstehen. Nach einem knappen 3:2 im Hinspiel gegen Parma Calcio reichte ein torloses Remis im Rückspiel, um das Ticket fürs Finale zu lösen. Nur 35 Prozent Ballbesitz zeigten die Schützlinge aus der Hauptstadt der italienischen Insel Sardinien beim Re-Match mit den „Gialloblù“ auf. Dennoch waren die Gäste das deutlich torgefährlichere Team.

Für den SSC Bari wurde es im Rückspiel des Playoff-Halbfinales kurios. Trotz einer 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Südtirol reichte ein knapper 1:0-Heimerfolg im Rückspiel für den Einzug ins Endspiel. Laut Regelwerk zogen die Mannen aus der Hafenstadt ins Finale ein, da sie in der gesamten Serie-B-Saison besser abschnitten als der Konkurrent.

Wir sehen die Hausherren aus Sardinien in der Favoritenrolle, schließen das Remis aber nicht aus. Zudem ist mit mehr als 1,5 Toren zu rechnen. Für den Markt „Doppelte Chance 1X & mehr als 1,5 Tore“ hält Bet365 eine Quote von 1,61 bereit.

Darum tippen wir bei Cagliari vs Bari auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Cagliari blieb in der Serie B seit 15 Heimspielen ungeschlagen (9S, 6U).

Bari holte aus den letzten 2 Auswärts-Duellen in der Serie B nur einen Punkt.

5 der jüngsten 6 Heimspiele gegen Bari konnte Cagliari siegreich gestalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs Bari Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Die Hausherren aus Cagliari sind am niedrigsten bewertet und bringen eine Quote in Höhe von durchschnittlich 1,80 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da fünf der letzten sechs Begegnungen im Unipol Domus gegen Bari mit einem Sieg beendet wurden.

Vier der vergangenen fünf Heimspiele gegen die Mannen aus der Hafenstadt wurden mit mehr als 2,5 Toren bestritten. Beim erneuten Aufeinandertreffen deuten die Quoten der Bookies eher auf eine defensive Angelegenheit hin. Um das eigene Verlustrisiko zu minimieren, könnte sich somit die Verwendung einer Gratiswette anbieten.

Cagliari vs. Bari Prognose: „Werden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht?“

Seit Januar 2023 sitzt Trainerfuchs Claudio Ranieri auf der Bank der Rot-Blauen. Satte elf seiner 22 Pflichtspiele mit dem Zweitligisten gewann der Italiener. Nur zwei Niederlagen stehen zu Buche. Ohne jeden Zweifel handelt es sich beim 71-Jährigen um einen Macher, der maßgeblich am Erfolg des Teams beteiligt ist.

Auf heimischem Boden agiert der Offensivverbund sehr gefährlich und sollte mit 28 erzielten Toren keineswegs unterschätzt werden. Die Kehrseite der Medaille wird durch die Abwehr verdeutlicht. Diese gibt nicht immer einen sicheren Eindruck ab und muss sich 17 Gegentore in 19 Heimspielen ankreiden lassen. Lediglich sechs Mal wurde hinten die Null gehalten.

39 der insgesamt 60 erbeuteten Punkte resultierten vor heimischer Kulisse. Nach den beiden direkten Aufsteigern Frosinone (45) und Genua (42) verkörpert die Ranieri-Elf das heimstärkste Team der Serie B.

SSC Bari ist erst im Vorjahr als Meister aus der Serie C aufgestiegen und könnte bereits in der aktuellen Saison den Aufstieg ins Oberhaus des italienischen Fußballs dingfest machen. Ähnlich wie bei den Hausherren hat auch in Bari der Trainer Michele Mignani maßgeblichen Anteil am Erfolg. Der 51-Jährige führte den Klub in die 2. Liga und könnte nach zwölf Jahren sogar wieder für Erstklassigkeit sorgen.

Cagliari - Bari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 0:0 Parma (Playoff, A), 3:2 Parma (Playoff, H), 2:1 Venedig (SB, H), 1:0 Cosenza (SB, A), 2:1 Palermo (SB, H).

Letzte 5 Spiele Bari: 1:0 Südtirol (Playoff, H), 0:1 Südtirol (Playoff, A), 3:4 Genua (SB, A), 1:0 Reggina (SB, H), 1:1 Modena (SB, A).

Letzte 5 Spiele Cagliari vs. Bari: 1:1 (SB, A), 0:1 (SB, H), 3:0 (SB, A), 2:1 (SB, H), 2:1 (SB, H).

In der Fremde zeigten sich die Mannen aus der Hafenstadt an der Adria sehr hungrig und verkörpern nach Frosinone das auswärtsstärkste Team der Serie B (10S, 5U, 4N). 28 Tore kamen in fremden Gefilden zustande. Im Schnitt ließ der Abwehrverbund pro Auswärtsansetzung ein Gegentor zu und stand teilweise auf wackligen Beinen.

Wenngleich die Weiß-Roten zuletzt einen 1:0-Triumph in Cagliari verbuchten, gab es auswärts im direkten Duell zuvor nur sehr wenig Grund zur Freude. Eine Tatsache, die anhand von fünf Auswärtsniederlagen am Stück bestätigt wird.

Unser Cagliari – Bari Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Beide Teams haben sich bis ins Endspiel gekämpft und gieren nun nach dem Ticket für den Aufstieg in die Oberklasse des italienischen Fußballs. Im Hinspiel schreiben wir den Hausherren aus Sardinien leichte Vorteile zu, in erster Linie aufgrund der Heimstärke.

Claudio Ranieri wird vermutlich am 4-3-1-2 festhalten und offensiv agieren. Neben Gianluca Lapadula, der mit 21 Treffern Serie-B-Torschützenkönig wurde, könnte Zito Luvumbo oder Leonardo Pavoletti als zweite Spitze agieren.

Die Gäste sind sicher in erster Linie um eine gute Defensive bemüht und agieren mit ihrer Viererkette, um hinten möglichst wenig zuzulassen. Durch schnelles Umschaltspiel soll Stürmer Walid Cheddira, der mit 17 Treffern der torgefährlichste Spieler in den eigenen Reihen ist, in Szene gesetzt werden.

In einem engen Spiel sehen wir die Gastgeber knapp vorne, ohne das Remis auszuschließen. Zudem ist aufgrund der Offensivqualitäten beider Mannschaften mit mehr als 1,5 Toren zu rechnen.