Champions League Achtelfinale – Gratiswetten & erhöhte Quoten

In der Champions League stehen in dieser Woche die letzten Hinspiele des Achtelfinals an. Um die besten Champions League Achtelfinale Wetten zu platzieren, lohnt es sich, Gratiswetten und Bonusangebote zu nutzen.

Champions League Achtelfinale Gratiswetten & Bonusangebote:

Betano Gratiswette: 20€ Champions League Freiwette

100€ Tipwin Wettbonus für die Champions League einsetzen

Betway Kombijoker: 100€ Champions League Freiwette

Die vier Champions League Begegnungen in dieser Woche bieten unzählige verschiedene Wettoptionen an, die sich perfekt kombinieren lassen. Wer durchaus etwas risikoreicher wetten möchte, sollte den Betway Kombijoker nutzen.

Champions League Quotenboosts bei Bwin nutzen

Bwin bietet für das Champions League Achtelfinale wieder sehr guten Price Boosts an. Profitiere bei deinen Champions League Wetten von verbesserten Quoten und erhöhe so deine Gewinne.

Auch für die Spiele am Mittwoch hat Bwin einige Price Boosts im Angebot. Sollten sowohl RB Leipzig als auch Manchester City in ihrem Duell am Mittwoch in der ersten Hälfte treffen, erhöht Bwin die Quote von 3.90 auf 4.33.