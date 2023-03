Champions League Achtelfinale: Gratiswetten und Bonusangebote

In der Königsklasse geht es in dieser Woche wieder heiß her. In den Rückspielen des Achtelfinals der Champions League geht es um alles. Besonders im Fokus stehen in dieser Woche sicher die beiden Partien mit deutscher Beteiligung.

Borussia Dortmund trifft am Dienstag auf den FC Chelsea. Der BVB legte im Hinspiel mit einem 1:0 Sieg vor und hat daher für das Rückspiel eine gute Ausgangslage. Parallel zum Dortmund-Spiel treffen am Dienstag noch Benfica und Brügge aufeinander.

Auch der FC Bayern erspielte sich im Hinspiel einen 1:0 Vorsprung für das Rückspiel gegen PSG. Die Münchner sind am Mittwoch in der heimischen Allianz Arena gegen das Pariser Starensemble gefordert. Zeitgleich findet zudem noch das Duell Tottenham vs. AC Mailand statt.

Passend zu den spannenden Champions League Spielen in dieser Woche warten einige Wettanbieter mit verschiedenen Aktionen auf. Wir blicken auf die besten Champions League Gratiswetten und Bonusaktionen.

Champions League Gratiswetten & Bonusangebote

Neobet Quotenboosts: Erhöhte Quoten für die Champions League

Wer mit erhöhten Wettquoten auf die Champions League wetten möchte, sollte die Quotenboosts von Neobet nutzen.

Sollten bei einem Dortmunder Sieg beide Teams treffen, boostet Neobet die Quote von 7,30 auf 8,69.

Auch für das zweite Spiel am Dienstag hat Neobet verbesserte Quoten im Angebot. Wenn Brügge das erste und Benfica das zweite Tor erzielt, erhöht Neobet die Wettquote von 5,30 auf 5,77.

Wer auf der Suche nach Quotenboosts für die Mittwochspartie zwischen Bayern München und Paris Saint Germain ist, wird ebenfalls bei Neobet fündig. Sollten in der Begegnung mehr als 3,5 Tore bei einem Sieg des FC Bayern fallen, verbessert Neobet die Quote von 3,40 auf 3,81.

Die Neobet Quotenboosts sind jetzt auch live verfügbar. Neobet ist der einzige Wettanbieter, der nun auch erhöhte Quoten für bereits laufende Spiele anbietet!

Champions League Gratiswette: 20€ Freiwette bei Betano

Eine echte Champions League Gratiswette bietet Betano an. Alle Neukunden erhalten nach der Registrierung und Verifizierung des Wettkontos am Folgetag eine Gratiswette in Höhe von 20€. Die Gratiswette wird dem Wettkonto automatisch gutgeschrieben.

Die Champions League Gratiswette ohne Einzahlung lässt sich in dieser Woche ideal für die anstehenden Achtelfinalspiele in der Königsklasse anwenden.

Nach der Gutschrift ist die Betano Freiwette sieben Tage gültig.

Winamax Champions League Aktion zum Bayern - PSG Spiel>

Für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Bayern München und PSG hat sich Winamax eine besondere Aktion überlegt. Mit einer MyMatch Wette und dem Tipp auf die richtige Anzahl der Torschüsse könnt ihr euren Gewinn verfünffachen.

So funktioniert es:

Erstelle eine MyMatch Wette mit mindestens vier Tipps und einer Mindestquote von 3,00. Tippe die Gesamttorschüsse des Spiels, indem du sie als Centbetrag an deinen Wetteinsatz hängst. Beispiel: 5,00€ + 0,25€ für 25 Torschüsse = 5,25€ Wetteinsatz. Wenn deine MyMatch Wette gewinnt und die Anzahl der Torschüsse ebenfalls richtig ist, verfünffacht Winamax deinen Gewinn.

Die Auszahlung erfolgt in Form eines Bonus, der sieben Tage lang gültig ist.

Bwin Jokerwette: Risikofrei auf das Champions League Achtelfinale wetten

Der Top-Buchmacher Bwin hat zur Zeit ebenfalls eine lukrative Bonusaktion parat. Wer völlig ohne Risiko auf das Champions League Achtelfinale wetten möchte, der sollte die Bwin Jokerwette nutzen.

Bei dem Willkommensbonus erhalten alle Neukunden nach Registrierung und Verifizierung die Möglichkeit, die Jokerwette in Anspruch zu nehmen. Sollte die erste Wette verloren gehen, kommt der Joker zum Einsatz.

Bwin erstattet dir in dem Fall den Wetteinsatz bis maximal 100€ zurück, sodass du deine erste Wette ohne jegliches Risiko platzieren kannst.