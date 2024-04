Champions League Viertelfinale Wetten: Erhöhte Quoten & Gratiswetten für die Rückspiele

Am Dienstag (16. April) und Mittwoch (17. April) werden die Rückspiele vom Viertelfinale der Champions League ausgetragen.

Borussia Dortmund ist dabei am Dienstag im Heimspiel gegen Atletico Madrid gefordert. Im Hinspiel unterlag der BVB in Madrid mit 2:1. Mit den heimischen Fans im Rücken muss nun ein Sieg her, damit die Borussia noch eine Chance auf das Halbfinale hat. Es wird also spannend, wodurch sich Gelegenheiten für vielversprechende Sportwetten ergeben.

Ebenfalls am Dienstag empfängt der FC Barcelona Paris Saint-Germain. Das Hinspiel endete mit einem 3:2 Sieg für Barca.

Für die Bayern wird es dann am Mittwoch ernst. Sie haben sich im Hinspiel gegen Arsenal mit einem 2:2 Unentschieden eine etwas bessere Ausgangslage als der BVB erspielt. Im Rückspiel in München am Mittwoch (17. April) soll nun der Einzug in das Semifinale perfekt gemacht werden. Sportfans können beispielsweise mit einer Freebet auf ihren Favoriten wetten.

Im zweiten Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch treffen noch Manchester City und Real Madrid aufeinander. Nach dem 3:3 im Hinspiel ist auch hier noch alles offen.

Passend zu diesen absoluten Kracherspielen der Champions League warten auch wieder zahlreiche Promotions bei diversen Buchmachern.

Die besten Champions League Aktionen zu den Viertelfinal-Rückspielen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Champions League Viertelfinale: Gratiswetten & Wett Bonus Angebote

ODDSET : 100 € Wettbonus + Quotenboosts

Admiralbet : 10€ Gratiswette + 100€ Jokerwette

Crazybuzzer : 5 € CL Gratiswette ohne Einzahlung

sportwetten.de : Champions League Quotenboosts

NEObet : 10 € Wettguthaben gratis

Intertops: 100% Bonus + 10 € Gratiswette + Quotenboosts



ODDSET Bonus Code: 100 € Wettbonus für die Champions League kassieren

ODDSET ist ein staatlicher Wettanbieter, der jahrzehntelang Sportwetten über stationäre Wettbüros angeboten hat. Nach langem Warten kann bei ODDSET nun auch online getippt werden.

Der Buchmacher gilt als einer der erfahrensten am Markt und überzeugt nicht nur mit einem breiten Wettangebot, sondern auch mit lukrativen Promotions - so auch jetzt.

Bei ODDSET erhalten Neukunden einen 100% Einzahlungsbonus bis zu maximal 100 €. Das Rechenbeispiel ist dabei ganz einfach: 100 € einzahlen + 100 € Bonus = mit 200 € wetten.

Für den Erhalt des ODDSET Wettbonus, ist ein Bonus Code erforderlich. So funktioniert es:

Besuche die ODDSET Website

Registriere und verifiziere dich

Gib bei deiner Ersteinzahlung den ODDSET Bonus Code “WELCOMEBONUS” ein

Im Anschluss schreibt ODDSET dir deinen Bonus gut



Die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League bieten zahlreiche Möglichkeiten den ODDSET Bonus direkt zu nutzen.

Bei ODDSET erhalten Neukunden einen Bonus von bis zu 100€.

ODDSET Quotenboosts für die Champions League

Neben dem Bonus warten allerdings auch noch starke Champions League Quotenboosts bei ODDSET.

Dabei erhöht der Buchmacher die Wettquoten für zahlreiche Wetten. Pro Champions League Partie gibt es derzeit mindestens 3 verschiedene ODDSET Quotenboosts.

Sollte Harry Kane am Mittwoch im Spiel Bayern vs. Arsenal beispielsweise der erste Torschütze der Partie sein, so boostet ODDSET die Quote von 4.60 auf satte 5.25.

Wer mit erhöhten Wettquoten auf die Champions League tippen möchte, ist bei ODDSET in jedem Fall genau richtig.

Admiralbet: 100 € Jokerwette + 10 € CL Freiwette

Admiralbet ist ebenfalls einer der traditionsreichsten Wettanbieter am Markt. Auch der Bookie zeigt sich passend zu den Viertelfinal-Rückspielen der Königsklasse in Spendierlaune.

Neukunden kassieren bei Admiralbet bereits bei erfolgreicher Verifizierung eine 10 € Gratiswette.

Eine Einzahlung ist dafür nicht erforderlich. Diese wird erst notwendig, wenn du zusätzlich auch noch von dem regulären Admiralbet Wettbonus profitieren möchtest.

Bei dem Admiralbet Bonus handelt es sich um eine 100 € Jokerwette, mit der du ohne Risiko auf die Champions League wetten kannst.

Crazybuzzer: 5 € Champions League Gratiswette ohne Einzahlung

Crazybuzzer ist Teil der Gauselmann Gruppe, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügt.

Der noch recht junge Buchmacher ist in Besitz einer offiziellen deutschen Glücksspiellizenz und lockt Neukunden derzeit mit gleich zwei Promotions.

Crazybuzzer spendiert Neukunden neben dem regulären 100% Wettbonus bis zu 100 Euro zusätzlich auch noch eine 5 € Gratiswette.

sportwetten.de: Quotenboosts für das Champions League Viertelfinale nutzen

Beim Buchmacher sportwetten.de gibt es die Möglichkeit, mit erhöhten Wettquoten auf die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League zu wetten. Überhaupt erfreut sich der Buchmacher bei Sportfans großer Beliebtheit.

Der Bookie bietet für die Champions League gleich drei starke Quotenboosts an:

Für den Sieg von Dortmund gegen Atletico gilt nun eine Quote von 4.40 ,

, siegt Bayern gegen Arsenal beträgt die Gewinnquote 4.80 ,

, während bei einem Gewinn von Real Madrid gegen Manchester City die Quote von 9.60 gilt.



Neukunden können sich beim Bookie natürlich auch den Willkommensbonus von bis zu 100€ sichern.

Bei sportwetten.de gibt es zur Champions League gleich drei Quotenboosts.

NEObet: 10 € Champions League Wettguthaben gratis

Mit Werbegesicht Laura Wontorra erlebte NEObet einen sagenhaften Aufstieg. Der Bookie hat allerdings auch viel zu bieten: Neben starken Wettquoten warten auch immer wieder gute Promotions auf alle Wettfans.

Passend zu den Viertelfinal-Rückspielen der Königsklasse könnt ihr bei NEObet derzeit gleich doppelt abstauben.

Mit unserem NEObet Promo Code kassiert ihr bereits nach erfolgreicher Registrierung und Verifizierung ein 10 € Wettguthaben gratis.

So klappt es mit dem Champions League Wettguthaben:

Klicke auf der NEObet Website oben rechts auf “Anmelden”



Trage im Registrierungsprozess den NEObet Promotion Code “sport10″ ein



NEObet schreibt dir dein 10 € Wettguthaben gut



Es kommt aber noch besser: Zusätzlich kannst du auch noch den regulären NEObet Wettbonus in Anspruch nehmen. Während es das Champions League Wettguthaben ohne Einzahlung gibt, wird diese für den NEOBet Bonus nötig.

Bei dem regulären NEObet Bonus hast du die Wahl: Entscheide dich dabei zwischen dem Starterbonus (200% bis zu 50€) und dem Profibonus (100% bis 100€).

Kassiere bei NEObet ein 10 € Champions League Wettguthaben gratis

Intertops: CL Gratiswette + Quotenboosts für die Viertelfinal-Rückspiele

Auch bei Intertops gibt es aktuell eine Champions League Gratiswette abzustauben.

Zusätzlich zum regulären Intertops Bonus von 100% bis zu 100 Euro spendiert der Buchmacher bei erfolgreicher Verifizierung zusätzlich eine 10 € Intertops Freiwette.

Zudem hat Intertops auch einige gute Quotenboosts im Angebot. Sollten im Spiel Dortmund vs. Atletico, bei einem Sieg des BVB beide Teams treffen, boostet Intertops die Quote von 3.85 auf starke 4.75.

Auch für das Viertelfinal-Rückspiel der Bayern wartet ein interessanter Quotenboosts bei Intertops: Wenn die Bayern im Heimspiel gegen Arsenal ohne Gegentor bleiben, erhöht der Bookie die Wettquote von 3.94 auf 4.75.