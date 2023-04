Chelsea - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2023

Unser Chelsea - Brentford Tipp zum Premier League Spiel am 26.04.2023 lautet: Chelsea kommt nicht aus der Krise. Auch der Trainerwechsel wirkt verpufft. Inwiefern im London-Derby gegen Brentford ein Erfolgserlebnis herausspringt, bleibt abzuwarten.

Chelsea hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, da der Kontrahent Manchester United im FA-Cup antrat. Die Blues nutzen die Zeit, um sich bestmöglich für den kommenden Matchday vorzubereiten. Frank Lampard, der neue Coach, steht nach vier absolvierten Spielen weiterhin mit leeren Händen da.

Brentford befindet sich ebenfalls im Formtief und kam am Samstag vor heimischer Kulisse gegen Aston Villa nicht über ein 1:1 hinaus. Eine unglückliche Punkteteilung, da die Hausherren bis zur 87. Spielminute durch den Treffer von Ivan Toney in Front lagen. Kurz vor Schluss gelang den Gästen der nicht unverdiente Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Beide Mannschaften lieferten jüngst Begegnungen auf einem überschaubaren Niveau ab und taten sich schwer. Entgegen der Buchmacher-Einschätzung sehen wir keinen Favoriten in dieser Partie und rechnen mit einer defensiv geführten Ansetzung. Für den Markt „Unter 2,5 Tore“ hält Bet3000 eine Quote von 1,85 bereit.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Brentford auf „Unter 2,5 Tore“:

Chelsea bestritt 3 der 4 Spiele unter Frank Lampard mit 2 oder weniger Toren.

Auf heimischem Boden haben die Blues in der PL einen Hang zu wenig Toren und absolvierten mehr als 60 Prozent der Heimspiele mit weniger als 2,5 Treffern.

Brentford bestritt 7 der jüngsten 8 Premier-League-Auswärtsspiele mit weniger als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Brentford Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Tendenz zum Heimsieg ab. Die Blues werden von den besten Buchmachern mit einer durchschnittlichen Chelsea Brentford Quote von 1,70 bewertet.

Wer hingegen die Gäste in der Favoritenrolle sieht, darf sich zum Teil auf mehr als den fünffachen Wetteinsatz gefasst machen. In jedem Fall ein sehr beeindruckender Wert, da die „Bienen“ sich jüngst mit 4:1 im London-Derby an der Stamford Bridge durchsetzten.

Chelsea vs Brentford Prognose: „Welcher der beiden Konkurrenten kann seine Negativserie beenden?“

Seit nunmehr fünf Liga-Duellen warten die Blues auf ein Erfolgserlebnis. Nur zwei Punkte konnten dabei eingefahren werden. Mit Frank Lampard steht in dieser Saison nach Thomas Tuchel und Graham Potter bereits der dritte Trainer an der Seitenlinie. Auch unter Lampard stellte sich bisweilen kein Erfolg ein.

Das Starensemble mit einem Gesamtmarktwert von über einer Milliarde Euro holte aus den zwei Premier-League-Begegnungen und den beiden Ansetzungen in der Königsklasse unter dem neuen Coach nichts Zählbares und verlor alle vier Pflichtspiele.

In der Liga-Tabelle sind die Blues im grauen Mittelfeld verschwunden (11.) und rechnen sich längst keine Chancen auf den Einzug ins internationale Geschäft aus. Immerhin sechs der bisherigen zehn Saisonsiege kamen an der Stamford Bridge zustande. Mittlerweile wartet die Lampard-Elf seit vier Heimspielen auf einen Triumph (2U, 2N).

Acht der vergangenen zehn Ansetzungen auf heimischem Boden endeten mit weniger als 2,5 Toren. Gerade offensiv bewegten die Mannen aus dem Stadtteil Fulham in London nur sehr wenig und blicken auf sieben Tore in den vergangenen zehn Heimspielen. Die Defensive musste sich eben in diesen Begegnungen acht Gegentore ankreiden lassen.

Den „Bienen“ wurde zuletzt gehörig der Stachel gezogen. Nur drei Punkte brachten die vergangenen sechs Premier-League-Partien mit sich. Immerhin kam nach drei Niederlagen in Serie jüngst gegen Aston Villa zumindest ein Remis zum Vorschein.

Chelsea - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Real Madrid (CL, H), 1:2 Brighton (PL, H), 0:2 Real Madrid (CL, A), 0:1 Wolverhampton (PL, A), 0:0 Liverpool (PL, H).

Letzte 5 Spiele Brentford: 1:1 Aston Villa (PL, H), 0:2 Wolverhampton (PL, A), 1:2 Newcastle (PL, H), 0:1 Man United (PL, A), 3:3 Brighton (PL, A).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Brentford: 0:0 (PL, A), 1:4 (PL, H), 2:0 (PL, A), 1:0 (PL, A), 4:0 (PL, H).

Ähnlich wie die Blues wird Brentford im Kampf um die internationalen Plätze keine tragende Rolle spielen und bewegt sich zurzeit auf Platz zehn der Tabelle. Der Rückstand zum Conference-League-Platz beträgt sieben Zähler.

Nur drei der insgesamt 16 Duelle in der Fremde führten zu einem Erfolgserlebnis (7U, 6N). Sieben der jüngsten acht Paarungen in gegnerischen Gefilden endeten mit weniger als 2,5 Toren. In mehr als einem Drittel der Auswärtsspiele in dieser Premier-League-Saison verpasste die Elf von Trainer Thomas Frank einen eigenen Treffer und untermauerte ihre offensive Harmlosigkeit.

In der Hinrunde trennten sich beide Teams 0:0 und zeigten im Brentford Community Stadium teils nur sehr wenig Zug zum Tor.

Unser Chelsea - Brentford Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Beide Mannschaften befinden sich in einer Schaffenskrise. Vor allem bei den Blues nimmt diese mittlerweile ungeahnte Ausmaße an. Unmengen an Geld wurden in der Sommer- und Winterpause in die Hand genommen. Bislang konnte aber kein Trainer ein Team formen und für den gewünschten Erfolg sorgen.

Frank Lampard sucht nach wie vor die richtige Aufstellung für seine Schützlinge und ließ die beste Elf in jeder Ansetzung mit einer anderen Formation spielen. Vom 4-3-3 bis zum 3-4-2-1 mit echtem Neuner war alles dabei. Keines der Systeme führte jedoch zum ersehnten Erfolg.

Sowohl die Blues als auch die Bees werden das direkte Duell defensiv angehen, um kein schnelles Gegentor zu kassieren. Die schlechten Ergebnisse der jüngsten Vergangenheit haben Spuren hinterlassen.